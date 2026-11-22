El predio contará con servicios de agua, electricidad, sanitarios y duchas. En una primera etapa, los trabajos estarán orientados a garantizar alojamiento para los vecinos que deban abandonar sus viviendas por el avance del agua.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con la preparación del tercer Centro de Asistencia Integral (CAI), que estará ubicado en Colastiné Sur y tendrá capacidad inicial para alojar a familias afectadas por la crecida de los ríos. El predio contará con 40 módulos habitacionales adquiridos a través de la organización TECHO y será acondicionado para ofrecer servicios esenciales durante la permanencia de los vecinos.

La prioridad inicial será brindar alojamiento a las familias de El Bañado, aunque el espacio también podrá recibir a habitantes de otros sectores vulnerables ante el avance del agua, como Los Alisos, La Vuelta del Paraguayo y la zona de la ruta nacional 168.

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió el terreno, donde comenzaron las tareas de preparación. Se trata de un espacio conveniado con un privado que estará disponible para el municipio sin costo.

“Esto lo teníamos previsto desde que surgió el fenómeno de El Niño. Por eso ya estaban los convenios firmados y no estamos saliendo ahora a buscar terrenos: ya teníamos el croquis armado y solamente faltaban las cuestiones técnicas”, explicó el mandatario.

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Cómo serán los módulos habitacionales

El proyecto contempla la instalación de 40 módulos de 6 metros por 3 metros. Cada unidad tendrá, además, un patio de dimensiones similares, pensado como un espacio de expansión, sombra y recreación para las familias durante su estadía.

La distribución del predio seguirá el esquema aplicado en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, con el objetivo de garantizar condiciones de alojamiento similares a las de los dispositivos que ya funcionan en la ciudad.

“Queremos tener un lugar apropiado para que las familias puedan permanecer durante los días o meses que sea necesario. La idea es contar con un centro asistencial con las mismas condiciones que los que ya tenemos en Alto Verde”, señaló Poletti.

Además de los espacios habitacionales, el municipio prevé instalar los servicios necesarios para el funcionamiento del centro: provisión de agua, sanitarios, duchas y energía eléctrica, junto con calles y accesos internos.

Qué trabajos se realizan en el predio

Los equipos municipales ya comenzaron con el desmalezado, la apertura de calles de acceso y el acondicionamiento de los sectores donde se ubicarán los módulos.

En paralelo, se trabaja junto con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para definir la ubicación de las columnas y el tendido eléctrico, de acuerdo con la distribución prevista para las unidades habitacionales.

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, explicó que las tareas se llevan adelante con cuadrillas municipales, voluntarios y funcionarios. También remarcó la importancia de anticipar los trabajos para que el centro pueda estar disponible cuando sea necesario.

“Lo importante es ganar tiempo y estar preparados para hacerlo”, sostuvo.

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El Bañado, la prioridad inicial

Aunque el tercer CAI podrá funcionar como espacio de alojamiento para familias de distintos sectores de la Costa, la primera respuesta estará orientada a los vecinos de El Bañado, en Colastiné Sur.

La planificación también contempla la posibilidad de recibir a familias de Los Alisos, La Vuelta del Paraguayo y otros puntos de la zona de la ruta 168, en función de cómo evolucione la situación hídrica.

En paralelo, el municipio mantiene trabajos preventivos en Colastiné Sur para favorecer el escurrimiento del agua y reforzar el sistema de protección. Entre las intervenciones se encuentran el mantenimiento de la defensa, la limpieza de canales y cunetas que conducen el agua hacia la estación de bombeo y el volcado de arena en coordinación con la vecinal.

Poletti destacó el trabajo conjunto de las áreas municipales y los organismos provinciales, además de la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios y otras instituciones que colaboran con la asistencia a los vecinos.

También señaló que mantienen conversaciones con la Armada para contar con su apoyo ante la eventual instalación de un dispositivo de asistencia alimentaria y una cocina de campaña.

El nuevo centro forma parte del plan de contingencia municipal frente a la crecida de los ríos y busca ampliar la capacidad de respuesta ante la posibilidad de que más familias deban abandonar temporalmente sus viviendas.