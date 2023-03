Qué motiva al argentino que ya recorrió 149 países y sueña con dar la vuelta al mundo

"Cuando tenía 10 años me fui a Río de Janeiro como a un campamento de verano donde empecé a conocer gente de otros países, Filipinas, Suecia, Indonesia, ahí ya me empezó a gustar esto. Viajé algo con mi familia y cuando terminé el colegio metí Working Holiday, una visa de trabajo en el exterior, gracias a la cual trabajé de mozo y piletero tres o cuatro meses en Estados Unidos. Después me fui seis meses a Nueva Zelanda, a juntar fruta al campo y luego un año y medio a Australia a laburar de cocinero en diferentes restaurantes en el medio del desierto", contó sobre cómo fue surgiendo está pasión de conocer más y más lugares.

países viajes turismo (1).jpg

Estos viajes no fueron continuos, sino que volvía a Buenos Aires y al año o año y medio se iba nuevamente al exterior. Además, hizo una campaña de marketing desde Cataratas del Iguazú a Cataratas del Niagara en toda América. "Después ya me instalé en Europa y desde ahí es mucho más fácil hacer base para moverte a otros lados, además de más barato, más rápido", indicó.

"Antes trabajaba la mayor cantidad de horas con los menos días libres que podía, era lo más intenso posible para después poder tomarme vacaciones por más de dos semanas. En Estados Unidos ya fui con trabajo desde acá. En Nueva Zelanda, en el campo con amigos, hicimos lo mismo, trabajamos tres meses, pero no nos fue muy bien a nivel económico porque llovía. En Australia metimos dos temporadas de cuatro meses de laburo y después de cada una viajamos como cinco o seis meses, pero ahí pagaban bien, mucho, hacíamos 70 horas a la semana sin días libres, pasamos más tiempo de vacaciones que trabajando. Además, si laburás en Australia y después recorrés el Sudeste Asiático es como que podés juntar mucha plata y gastar poco después", dio a conocer el joven.

países viajes turismo (3).jpg

Gracias a su experiencia, sabe cómo conocer distintas partes del mundo mientras trabaja de forma remota. "Me encargo de conseguir un hotel que tenga buen wifi, me compro una tarjeta SIM ni bien llego al país. Y cuando voy a los lugares más remotos o donde hay peor conexión me tomo de vacaciones", señaló.

Ya en su lista de países por visitar le quedan los más raros, por lo que es más complicado que alguien lo acompañe porque son más caros o grandes los destinos. Entre sus favoritos, que ya conoció, está el Sudeste Asiático, porque que es barato y se pudo dar más "lujitos" como masajes todos los días. Filipinas, por sus islas y arrecifes de corales es su preferido. Y destacó: "El mundo de los safaris en África es buenísimo. En Botswana hice uno en lancha por el Chobe National Park, no puedo creer la cantidad de elefantes que vi, era una ciudad de elefantes. Y la isla que llama se Zanzibar, en Tanzania es de primer nivel, espectacular". Además, también tuvo visitas a destinos en donde no la pasó también por la situación en la se encontraba el país, como Nicaragua y Suazilandia.

En su blog, "Rama por el Mundo", vuelca de todas estas experiencias de viajes, más que nada las que vivió en los "destinos alternativos". En su Instagram (@ramacristofaro) también trata de transportar a la gente al lugar donde está, cuenta las rarezas y curiosidades de los lugares, al igual que en su canal de YouTube (Rama Cristofaro).

Ante la consulta de cómo puede hacer la gente para tratar de recorrer el mundo a su manera, expresó: "Los idiomas te van a abrir puertas y se te va a complicar menos, la verdad que hablo solo español e inglés. Si podés trabajar remoto es clave porque ya el factor tiempo de tener dos semanas de vacaciones se estira mucho, además estás laburando mientras viajás. Si recorrés por más tiempo amortizás más el tiempo de los pasajes, si todo el tiempo hacés ida y vuelta es mucho más caro. Y estudiá todo lo que puedás en cuanto rutas aéreas, destinos, errores que puedas evitar de visado, vacunas ¿Un consejo? Que arranquen. La gente siempre va a decir que es imposible porque no tienen la plata, los días, y bueno, todos arrancamos igual y una vez que comenzas en el camino se van a ir solucionando algunas cosas, no es que tenés que tener el día perfecto donde decís ahora puedo porque si esperás ese día no llega nunca y no lo vas a hacer. Hay que arrancar con dudas, después se va esclareciendo, obviamente siempre poniendo el 200% de buena voluntad y esfuerzo y otras cosas hay que dejar al azar".

países viajes turismo.jpg

"Hay muchos países a los que les tenemos mucho prejuicio o que tienen mala prensa y a mí me gustaría mostrar que no es así, que es de la parte del mundo que venimos. Fui a Siria y por más que la guerra fue tremenda y está todo destruido, la gente es lo más lindo que hay, son super hospitalarios, amables, la comida es buenísima. Entonces es un poquito de romper con esos prejuicios. También fui a Irak, me imaginé un país destruido y había rascacielos, bares rooftop. Hay un mundo que no conocemos y la única forma de hacerlo es viajando", cerró.

