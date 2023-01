Quién es el "Chimi santafesino", el guía que se volvió viral contando historias de la ciudad

"Todo empezó cuando mis amigos me pedían que contara una historia, que me encanta hacerlo. Pero me decían «metele chimi, que sea picante, no te vamos a condicionar». Meterle chimi era narrar una historia como si fuera un cuento, y que resulte divertido", explicó Canteli a UNO Santa Fe.

A la par de sus recorridos guiados, el Chimi comenzó a compartir sus conocimientos a través de las redes sociales, mediante podcasts, un canal de YouTube e Instagram.

"No le encontraba la manera al Instagram, no le daba pelota, subía lo mismo que en mi Instagram personal. Era más Lorenzo Canteli que el Chimi. Me tuve que soltar, que se vaya esa parte de mí y que aparezca el Chimi. Y lo que cambió la ecuación, en un 100%, es haber entrado a Twitter", consideró el Chimi.

La red social del pajarito, recientemente adquirida por el hombre más rico del planeta Elon Musk, tiene algunas peculiaridades que la distinguen del resto de redes sociales: el tope de 280 caracteres para expresar una idea, la inmediatez para compartir el contenido mediante retuits, y un algoritmo más beneficioso para cuentas con pocos seguidores. Así, el público premió el contenido que compartía el Chimi pese a comenzar con pocos seguidores: sus datos sobre el Brigadier López, barrio El Pozo y la Casa Embrujada de Barrio Sur llegaron a miles de personas y su cuenta comenzó a ganar notoriedad.

Al respecto, Canteli consideró que "son dinámicas distintas y las vas entendiendo a medida que te vas fogueando. Ese miedo que uno tiene a fracasar me lo morfé varias veces, los videos de YouTube no los veía ni mi vieja. Uno quiere el éxito muy rápido, yo sabía que era bueno en lo que hacía por la guiadas, pero no lo podía plasmar en las redes. Y lo empecé a hacer en Twitter, y me dio el aval para que yo me anime a hacer más cosas".

Embed Llenar un cementerio!

Ni el Duki se atrevió a tanto pic.twitter.com/1NocQ5xY4T — Chimi Santafesino (@canteli_lorenzo) January 22, 2023

Su historia

Canteli, de 30 años, es el mayor de tres hermanos. Tras finalizar la secundaria, comenzó a estudiar arquitectura pero a los dos años decidió cambiarse a la carrera de turismo.

"Me gustan los edificios, pero de ahí a hacerlos me di cuenta que no era el camino. En 2013 empecé en el Instituto Brigadier López, que te da el título de guía y de técnico, para poder ser agente de viaje y guiar, con un título nacional. Me recibí a los cuatro años, lo hice al día", narró a UNO Santa Fe.

Acerca de su fascinación con lo autóctono, el Chimi contó: "Me gusta contar historias, las ciudades, la geografía, viajar, la historia, la cultura. Y sentía que acá nadie lo hacía como en otros lugares y que Santa Fe tenía mucho, que está muy desvalorizada y me parece injusto. Está entre las diez ciudades más grandes de Argentina. Estoy abocado en la revalorización de Santa Fe. Hay cosas que no apreciamos porque no nos lo contaron bien".

Como experto en la materia de Turismo, el Chimi considera: "A la ciudad le falta una cuestión cultural, que nosotros la percibamos como una gran ciudad. Podés tener un montón de emprendimientos privados pero si un turista llega y le decimos «¿Qué haces acá?» es muy difícil porque los espantás, arrancás perdiendo 2 a 0. No es de uno el problema, es cultural, es de todos, todos lo hemos hecho".

Canteli2.jpg

Cumbia y alfajores

El Chimi consideró que Santa Fe "está ampliamente por encima de la media de potencias culturales en Argentina".

"Santa Fe es una ciudad muy autóctona, aunque uno no lo aprecie. Rosario, por ejemplo, no lo tiene tanto, es más de 1900, más de inmigrantes. Es la ciudad más vieja del litoral. Messi en su fiesta después de ser campeón mundial estaba escuchando Los Palmeras y comiendo alfajor santafesino, y es algo que sale de esta ciudad. Lo autóctono de Messi y la Selección sale de acá, nuestro género musical y nuestro producto emblema gastronómico", valorizó.

Canteli manifestó creer que su principal virtud es "ser genuino", y recordó que "mucho tiempo lo que hice no lo hacía por plata".

"Yo no escribo muy bien, hablo y me como todas las eses, y no hablo tan bien tampoco. Va más allá de cómo lo hagas, es la pasión con la que está transmitido. La pasión no se compra ni se paga, la tenés o no la tenés", manifestó el Chimi A UNO Santa Fe.

"No sé si voy a vivir toda la vida acá, me encanta viajar y conocer otros lugares, pero a Santa Fe siempre le voy a dar todo lo que tenga de mí, sea acá o en otro lugar. Siempre la voy a defender porque la quiero mucho, es el lugar donde nací, soy consciente de todo lo que tiene y no es poco", dijo para concluir.