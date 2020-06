¿Qué pasará con la Fiesta de Disfraces este año?

"A mi criterio no se va a realizar. Hoy en día entendemos que un evento masivo va en contra de los protocolos por el coronavirus. Si se hace, será porque se encontró una solución a la pandemia. No bajamos las persianas porque no sabemos qué va a pasar más adelante, pero la fecha era para noviembre y el panorama no es positivo. No tenemos mucha esperanza de poder hacerla", indicó al programa La Radio de UNO por la 97.1 La Red Paraná, Julián Abramor, uno de los integrantes de La Banda del Palo, la empresa que diseña, organiza y regentea la Fiesta de Disfraces.

"No es positivo el panorama, no solo para un evento masivo, sino también para otros como recepciones o casamientos, pero vamos a ver cómo se va dando todo", resaltó.

"En algún momento esto va a terminar y vamos a poder disfrutar. Ojalá la Fiesta de Disfraces sea un reencuentro", resaltó el empresario.

"Nunca sabés, quizás hay un cambio radical y aparece una vacuna y se pueden reactivar todas las actividades. Mi pensamiento personal, es que este año no se va a realizar. No sabemos qué va a pasar el año que viene", subrayó.

