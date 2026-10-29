Caso Silvina Luna: la Corte dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki

El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa. La pena incluye diez años de inhabilitación profesional y contempla también el delito de estafa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki por estafa y lesiones graves contra Silvina Luna , Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. La decisión se conoció este jueves 29 de octubre, luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararan inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del médico.

La sentencia también establece diez años de inhabilitación para ejercer la medicina . El fallo corresponde a las lesiones que sufrieron las cuatro mujeres tras las intervenciones estéticas y no constituye una condena por la muerte de Luna, ocurrida en agosto de 2023.

En el expediente se tuvo por acreditado que Lotocki les aplicó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo y en cantidades no aconsejadas, lo que les provocó lesiones por la formación de granulomas. Además, la Justicia determinó que ocultó información que debía brindarles antes de las intervenciones.

De cuatro a ocho años de prisión

En febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 había condenado a Lotocki a cuatro años de prisión por las lesiones graves ocasionadas a las cuatro pacientes. En esa primera sentencia, el tribunal consideró probado que el médico había utilizado un producto de relleno con PMMA en zonas y cantidades no recomendadas, sin informar adecuadamente sobre los riesgos y las posibles consecuencias.

La fiscalía y las querellas apelaron para reclamar una pena mayor, mientras que la defensa solicitó la absolución. En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional elevó la condena de cuatro a ocho años de prisión al considerar que también se había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años la inhabilitación profesional.

En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó esa condena. La defensa volvió a recurrir y presentó una queja ante la Corte Suprema, que finalmente rechazó el planteo y dejó firme la pena.

Las intervenciones a las cuatro mujeres

Los hechos analizados en la causa incluyeron las intervenciones realizadas a Pamela Sosa en 2008, a Silvina Luna en 2011 y a Stefanía Xipolitakis en 2014. En esos procedimientos, Lotocki les aplicó el producto de relleno que contenía PMMA y que posteriormente fue vinculado con las lesiones que padecieron.

En el caso de Gabriela Trenchi, la Justicia consideró que el médico también cometió estafa porque realizó una intervención distinta de la que habían acordado. Según se estableció durante el proceso, Trenchi había solicitado que no le aplicaran PMMA. Sin embargo, Lotocki utilizó ese producto, lo que le provocó lesiones y consecuencias para su salud.

La causa determinó que el médico no había brindado a las pacientes la información necesaria sobre las sustancias que utilizaría ni sobre los riesgos asociados a su aplicación.

Otro juicio por la muerte de Christian Zárate

La condena que quedó firme este jueves no es el único proceso penal que enfrenta Lotocki. El médico también es juzgado por el homicidio simple con dolo eventual de Christian Zárate, un paciente de 50 años que murió en abril de 2021 después de someterse a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Conde (CEMECO), en el barrio porteño de Caballito.

En ese expediente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 analiza las circunstancias de la operación y la atención que recibió Zárate antes de fallecer. Además, el proceso incluye las denuncias por lesiones graves de dos mujeres, mientras que otras tres presentaciones fueron declaradas prescriptas.

En septiembre de 2026, a pedido de la fiscalía, se había ordenado la detención de Lotocki en la causa por las lesiones a las cuatro mujeres. Con el rechazo del recurso de queja, la condena a ocho años de prisión quedó firme y ya no quedan instancias ordinarias para cuestionar esa sentencia ante la Corte Suprema.

La resolución cierra una de las principales instancias judiciales vinculadas con las intervenciones estéticas realizadas por Lotocki, mientras continúa el proceso por la muerte de Zárate.