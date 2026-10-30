Uno Santa Fe | Información General | autopsia

Autopsia de Nancy Godoy: sufrió una muerte extremadamente violenta y tenía múltiples heridas

La docente de 52 años fue encontrada muerta en Corrientes y hay cinco detenidos, tres de ellos acusados por femicidio. La autopsia reveló lesiones punzocortantes, heridas de defensa y que se habrían utilizado varias armas

30 de octubre 2026 · 07:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Autopsia de Nancy Godoy: sufrió una muerte extremadamente violenta y tenía múltiples heridas

La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años encontrada muerta en la provincia de Corrientes y en cuyo caso hay cinco detenidos, tres de ellos acusados por femicidio, reveló que la víctima sufrió una "muerte extremadamente violenta", al tiempo que los presuntos asesinos le provocaron "múltiples lesiones punzocortantes".

Según informaron fuentes del caso, la necropsia indicó que algunas heridas presentaban "signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida", en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores.

Los datos fueron transmitidos a la familia por el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, y los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, desde la UFIC de Esquina, a través de una videoconferencia.

"Además de esas lesiones, el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino pélvicas y de los glúteos. También le amputaron la mano izquierda, luego agravado por acción de los predadores de la zona", detalló el informe.

Asimismo, se estableció que "la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas", al tiempo que "en antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa".

En relación a la posibilidad de que la docente haya sido víctima de un abuso sexual, Gálvez explicó que "las maniobras de seccionamiento descritas –y también el estado de descomposición– son obstáculo para determinar" esa posibilidad, aunque aclaró que "aún así, mediante modernos procedimientos se buscan establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores".

"El Instituto Médico Forense realiza un abordaje interdisciplinario del caso y a la vez interinstitucional, ya que ha solicitado al Instituto Médico Forense de Córdoba para llevar adelante estudios entomológicos que podrían dar más exactitud en el tiempo de muerte", detalló.

Y añadió: "El Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) ya colabora con los estudios genéticos que restan".

"Con lenguaje claro y accesible, Gálvez explicó a los familiares, que asistieron acompañados de sus abogados, que toda otra información que circule por fuera de lo que se les dijo no responde a los verdaderos hallazgos del Instituto Médico Forense", indicaron las fuentes judiciales.

“Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”, les dijo.

autopsia muerte violenta docente Corrientes
Noticias relacionadas
Falleció Patrick Stewart. El actor británico, conocido por Capitán Picard y Profesor X, murió a los 86 años rodeado de su familia.

Murió Patrick Stewart a los 86 años: adiós al capitán de Star Trek y al Profesor X de X-Men

Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular: claves para prevenir esta enfermedad

Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular: claves para prevenir esta enfermedad

Gripe, neumonía y bronquiolitis en Argentina: qué muestran los últimos datos epidemiológicos

Gripe, neumonía y bronquiolitis en Argentina: qué muestran los últimos datos epidemiológicos

El exjuez federal de Rosario Gastón Salmain quedó en prisión domiciliaria.

Destituyeron por corrupción a Gastón Salmain como juez federal de Rosario

Lo último

Autopsia de Nancy Godoy: sufrió una muerte extremadamente violenta y tenía múltiples heridas

Autopsia de Nancy Godoy: sufrió una muerte extremadamente violenta y tenía múltiples heridas

Alerta por tormentas en Santa Fe: pronostican lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

Alerta por tormentas en Santa Fe: pronostican lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Autopsia de Nancy Godoy: sufrió una muerte extremadamente violenta y tenía múltiples heridas

Autopsia de Nancy Godoy: sufrió una muerte extremadamente violenta y tenía múltiples heridas

Alerta por tormentas en Santa Fe: pronostican lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

Alerta por tormentas en Santa Fe: pronostican lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados por EPE para este viernes

Unión dio a conocer el informe económico con un importante déficit mensual

Unión dio a conocer el informe económico con un importante déficit mensual

Ovación
¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Cambios en las vicepresidencias de Unión: Sale Del Sel e ingresa Cecotti

Cambios en las vicepresidencias de Unión: Sale Del Sel e ingresa Cecotti

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026