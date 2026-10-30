N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026 de la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina

Con un récord de 550 startups inscriptas, el certamen alcanzó su mayor convocatoria desde su lanzamiento. Ocho startups de fintech, empleabilidad y agtech llegaron a la final y presentaron sus proyectos en la sede central del Banco Nación.

N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026, que otorgan la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina

N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026 , que otorgan la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina , con el objetivo de reconocer a startups tecnológicas que desarrollan soluciones capaces de generar un impacto real en la economía argentina.

Con un récord de 550 startups inscriptas , el certamen alcanzó su mayor convocatoria desde su lanzamiento. Ocho startups de fintech, empleabilidad y agtech llegaron a la final y presentaron sus proyectos en la sede central del Banco Nación.

N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026, que otorgan la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina gentileza

gentileza

La ganadora, fundada por Julián Colombo y Lucas Tettamanti, desarrolla una plataforma que permite a bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras modernizar sus sistemas sin reemplazar su núcleo tecnológico. Funciona como una capa de integración sobre los sistemas existentes y suma módulos de negocio y agentes de inteligencia artificial.

N5 tiene presencia en 18 países, trabaja con clientes como Santander, Mastercard, Itaú, Zurich y Banco do Brasil, y logró incrementar un 53% la productividad comercial de sus clientes.

Como ganadora, la startup recibirá USD 15.000 para invertir en el desarrollo y escalado de su proyecto, además de mentorías estratégicas de la red Endeavor, acceso a la red del Banco Nación con oportunidades concretas de vinculación comercial y visibilidad ante medios, inversores y aliados clave.

La edición 2026 fue la de mayor convocatoria desde la creación del premio, con un récord de 550 startups inscriptas. Después de varias instancias de evaluación, ocho llegaron a la final y este jueves presentaron sus proyectos en el Salón de Mármol de la sede central del Banco de la Nación Argentina, ante un jurado de referentes del ámbito empresarial, financiero y emprendedor.

La jornada contó con la participación de Armando Guibert, presidente de la Fundación Banco Nación.

“Cada edición nos confirma que en la Argentina hay emprendedores capaces de resolver problemas reales con tecnología. Este año vimos startups que ya trabajan con bancos, grandes empresas y productores, con clientes y resultados concretos. Nuestro desafío es que esas soluciones lleguen más lejos y más rápido, y para eso es clave que el ecosistema emprendedor y las grandes instituciones trabajen juntos”, señaló María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

“Nos llena de orgullo ver cómo el Premio a la Innovación con Impacto se convirtió en un reconocimiento al ecosistema emprendedor argentino. Cada año se suman más startups, con propuestas más sólidas, y eso nos confirma que acompañar a quienes innovan es una de las mejores maneras de aportar al desarrollo del país”, señaló Mariana Galante, directora ejecutiva de la Fundación Banco Nación.

Los finalistas, un denominador común: la inteligencia artificial

Las finalistas compitieron en tres categorías —Fintech, Empleabilidad y Agtech— y comparten un rasgo: la mayoría pone la inteligencia artificial al servicio de problemas concretos de bancos, empresas, productores y personas.

Fintech | Innovación en servicios financieros

Rexi — Ignacio Berardi, Teo Zavalía Gahan y Sebastián García. Utiliza agentes de IA para conciliar transacciones, detectar diferencias y recuperar dinero mal cobrado. Con Despegar, redujo un 90% las horas de trabajo manual dedicadas a operaciones financieras.

Cedalio — Luciana Reznik, Nico Magni y Guido Marucci Blas. Desarrolla agentes de IA que automatizan las cuentas a pagar y otros procesos financieros de empresas medianas y grandes, con clientes como Banco Galicia, Ambev y La Segunda Seguros. Fue acelerada por Y Combinator y sus fundadores son second-time founders: previamente crearon Wolox, empresa de la red Endeavor adquirida por Accenture.

Welfi — Tomás Ametlla. Es una plataforma de inversión automatizada por objetivos, pensada para personas sin experiencia. Permite comenzar desde USD 10 y ya suma más de 35.000 usuarios registrados.

Empleabilidad | Tecnología para generar oportunidades

Asteroid — Mateo Salvatto. Es la creadora de Háblalo, una aplicación gratuita de comunicación que utilizan más de 500.000 personas con discapacidad en 75 países. Con Háblalo for Employment, ahora también impulsa su inserción laboral en puestos de atención al cliente.

Loligo — Ignacio Basso, Ian Teperman y Stefano Rossi. Desarrolla un sistema de agentes de IA que gestiona de punta a punta el reclutamiento masivo en sectores como retail y logística, donde una búsqueda puede tarda