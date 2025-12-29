Uno Santa Fe | Información General | rituales

Qué rituales realizar para la buena suerte y prosperidad en Año Nuevo

Las fiestas de fin de año tienen rituales y tradiciones para todos los gustos y creencias. Cuáles son los rituales tradicionales para recibir el 2026

29 de diciembre 2025 · 09:22hs
Los rituales para recibir el Año Nuevo

Los rituales para recibir el Año Nuevo

Barrer hacia afuera es uno de los rituales de Año Nuevo que se realiza para eliminar las malas energías y empezar el año con buen pie. Se recomienda barrer desde el interior de la casa hacia la puerta principal, empezando por la habitación más alejada de la entrada.

Qué significa el ritual de barrer hacia afuera en Año Nuevo

La tradición de barrer hacia afuera durante la celebración del Año Nuevo tiene varios significados simbólicos, y su interpretación puede variar según la región o la cultura, pero generalmente se asocia con la idea de "limpiar" el año viejo para dar paso a lo nuevo.

En términos generales, barrer hacia afuera simboliza la acción de alejar las malas energías, la mala suerte, las preocupaciones o los problemas del año anterior. Al barrer fuera de la casa, se cree que se está eliminando todo lo negativo para hacer espacio a nuevas oportunidades, prosperidad y buena suerte en el año entrante.

Esta tradición es común en muchos países de América latina, y especialmente en aquellos con influencias de la espiritualidad popular, como en México, Colombia, y otros lugares.

En algunos casos, la limpieza de la casa también puede incluir la eliminación de objetos viejos que ya no sirven, reforzando la idea de renovarse y empezar con energía renovada.

En resumen, barrer hacia afuera es un gesto simbólico de purificación, de dejar atrás lo negativo y de preparar el espacio para recibir lo positivo en el nuevo ciclo.

Rituales para Año Nuevo 2026

  • Barrer hacia afuera: para eliminar las malas energías y dejar espacio a lo nuevo (completar antes de la medianoche).
  • Las 12 uvas: comer una uva por cada campanada pidiendo un deseo para cada mes del año.
  • Ropa interior de colores:

Amarillo: para el dinero y la abundancia.

Rojo: para el amor y la pasión.

Verde: para la salud y esperanza.

  • La vuelta a la manzana con valijas: salir a caminar con una valija justo después de las 12 para atraer viajes.
  • Anillo en la copa: colocar un anillo de oro en la copa de champán para el brindis (atrae prosperidad).
  • Lentejas: comer una cucharada de lentejas o llevar algunas en el monedero para la abundancia económica.
  • Billete en el calzado: poner un billete en el zapato derecho para que el dinero "camine" con vos todo el año.
  • Quemar la lista de deseos: escribir lo que querés dejar atrás y quemarlo, o escribir tus deseos y guardar las cenizas o lanzarlas al viento.
rituales Año Nuevo celebración tradición
