Violento choque en barrio San Martín: un motociclista perdió un brazo y permanece en estado delicado

Un grave siniestro vial ocurrió en la madrugada de este lunes en la ciudad de Santa Fe , cuando un motociclista de 36 años impactó violentamente contra un auto estacionado y sufrió la amputación de uno de sus brazos . El hecho se registró minutos después de las 5 de la mañana en calle Estanislao Zeballos, casi San Juan , en el barrio San Martín .

El fuerte estruendo del impacto despertó a vecinos de la zona, mientras que automovilistas que circulaban por el lugar detuvieron su marcha para asistir al hombre, que quedó tendido sobre el pavimento con graves heridas . Poco después arribaron efectivos de la Comisaría 10° , y minutos más tarde una ambulancia del SIES 107 , que trasladó al herido de urgencia al hospital José María Cullen , con sirenas y balizas encendidas.

Estado crítico y amputación

Al ingresar al hospital Cullen, el motociclista fue asistido en el shockroom de Emergentología, donde los médicos constataron que presentaba un traumatismo encéfalo craneano, además de múltiples escoriaciones. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas en uno de sus miembros superiores, los profesionales debieron realizar la amputación de un brazo en el quirófano central.

Tras la intervención, el paciente fue derivado a una sala de internación, donde permanece internado en estado delicado, bajo estricta observación médica.

Peritajes y búsqueda de testigos

En el lugar del siniestro, los agentes de la Comisaría 10° preservaron la escena y mantuvieron tanto la motocicleta como el automóvil involucrado hasta la llegada del personal del área Científica, que realizó los peritajes criminalísticos de rigor.

Además, los policías recorrieron la zona en busca de testigos presenciales y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes podrían resultar claves para determinar las causas del choque y establecer si hubo o no intervención de terceros.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe médico actualizado sobre el estado de salud del motociclista, además de la identificación de testigos y el relevamiento de registros fílmicos que permitan esclarecer cómo se produjo el violento siniestro vial.

