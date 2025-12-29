Uno Santa Fe | Policiales | choque

Violento choque en barrio San Martín: un motociclista perdió un brazo y permanece en estado delicado

Ocurrió esta madrugada. Buscan testigos e imágenes de cámaras de videovigilancia para saber la causa del siniestro

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de diciembre 2025 · 10:47hs
El motociclista chocó contra la camioneta que estaba estacionada

gentileza

El motociclista chocó contra la camioneta que estaba estacionada
Violento choque en barrio San Martín: un motociclista perdió un brazo y permanece en estado delicado

Un grave siniestro vial ocurrió en la madrugada de este lunes en la ciudad de Santa Fe, cuando un motociclista de 36 años impactó violentamente contra un auto estacionado y sufrió la amputación de uno de sus brazos. El hecho se registró minutos después de las 5 de la mañana en calle Estanislao Zeballos, casi San Juan, en el barrio San Martín.

Embed

El fuerte estruendo del impacto despertó a vecinos de la zona, mientras que automovilistas que circulaban por el lugar detuvieron su marcha para asistir al hombre, que quedó tendido sobre el pavimento con graves heridas. Poco después arribaron efectivos de la Comisaría 10°, y minutos más tarde una ambulancia del SIES 107, que trasladó al herido de urgencia al hospital José María Cullen, con sirenas y balizas encendidas.

Estado crítico y amputación

Al ingresar al hospital Cullen, el motociclista fue asistido en el shockroom de Emergentología, donde los médicos constataron que presentaba un traumatismo encéfalo craneano, además de múltiples escoriaciones. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas en uno de sus miembros superiores, los profesionales debieron realizar la amputación de un brazo en el quirófano central.

Tras la intervención, el paciente fue derivado a una sala de internación, donde permanece internado en estado delicado, bajo estricta observación médica.

Peritajes y búsqueda de testigos

En el lugar del siniestro, los agentes de la Comisaría 10° preservaron la escena y mantuvieron tanto la motocicleta como el automóvil involucrado hasta la llegada del personal del área Científica, que realizó los peritajes criminalísticos de rigor.

Además, los policías recorrieron la zona en busca de testigos presenciales y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes podrían resultar claves para determinar las causas del choque y establecer si hubo o no intervención de terceros.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe médico actualizado sobre el estado de salud del motociclista, además de la identificación de testigos y el relevamiento de registros fílmicos que permitan esclarecer cómo se produjo el violento siniestro vial.

• LEER MÁS: El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

choque motociclista Barrio San Martín
Noticias relacionadas
asesinaron a un hombre de 34 anos que resistio un asalto en playa norte: los autores del crimen serian padre e hijo

Asesinaron a un hombre de 34 años que resistió un asalto en Playa Norte: los autores del crimen serían padre e hijo

es posible que existan imagenes filmadas sobre la consumacion del asesinato de jeremias monzon

Es posible que existan imágenes filmadas sobre la consumación del asesinato de Jeremías Monzón

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos una joven de 16 años con la que mantenía una relación

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos la joven de 16 años con la que mantenía una relación

b° barranquitas: tres heridos en una batalla campal entre decenas de personas armadas

B° Barranquitas: tres heridos en una batalla campal entre decenas de personas armadas

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"