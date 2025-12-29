Uno Santa Fe | Santa Fe | Aceite

De la cocina al motor: cómo funciona el circuito del aceite usado en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad puso en marcha un sistema de economía circular que permite convertir el Aceite Vegetal Usado (AVU) en biocombustible de segunda generación

29 de diciembre 2025 · 11:23hs
Cuidado al desechar el aceite vegetal usado en Santa Fe

Cuidado al desechar el aceite vegetal usado en Santa Fe

A través de convenios con empresas especializadas, la Municipalidad de Santa Fe garantiza que el Aceite Vegetal Usado (AVU) no termine en el sistema cloacal ni en el suelo, sino que sea reinsertado en la matriz energética como materia prima ecológica. Esta iniciativa busca dar respuesta a un problema ambiental crítico: un solo litro de aceite desechado incorrectamente puede contaminar hasta 1.000 litros de agua.

Por qué no desechar el aceite en el hogar

Desechar aceite por la cañería no es solo un problema ecológico, sino también un riesgo para la infraestructura del hogar y de la ciudad. Los principales impactos negativos son:

  • Obstrucciones severas: al enfriarse, el aceite se solidifica y forma tapones en las redes cloacales, provocando desbordes.
  • Costos de mantenimiento: la presencia de grasas dificulta el proceso de depuración en las plantas de tratamiento, encareciendo el servicio de agua.
  • Suelos infértiles: si se vierte en tierra, el aceite impermeabiliza el suelo, matando la microfauna y contaminando los acuíferos subterráneos.

¿Cómo y dónde entregarlo?

Para colaborar, los vecinos deben dejar enfriar el aceite y colocarlo en envases de plástico o vidrio limpios y bien cerrados. La recepción se realiza de lunes a domingo, de 9 a 19, en cualquiera de los 13 Ecopuntos con atención personalizada:

* Plazoleta Alemania (9 de Julio e Illia)

* Parque Alberdi (Rivadavia, entre Cortada Falucho y Primera Junta)

* Estación Belgrano (Bv. Gálvez casi Dorrego)

* Parque Federal (Pedro Víttori y Regis Martínez)

* Costanera Oeste (Almirante Brown 5294)

* Parque Garay (Salvador Caputto y Av. Pte. Perón)

* Rotonda Guadalupe (Javier de la Rosa y Almirante Brown)

* Paseo del Restaurador (Pedro Víttori y Cándido Pujato)

* Plaza Fournier (Castelli y San Lorenzo)

* Colectora RP1 6214 (Fuera del camping Asoem)

* Las Flores (Plazoleta ubicada en Av. Peñaloza y Regimiento 12 de Infantería)

* El Pozo (Leloir y Boero)

* Centenario (Manuel Belgrano y 10 de Junio)

El aceite acopiado en los Ecopuntos es trasladado al Complejo Ambiental de la ciudad, donde hay una planta de acopio transitorio. La intención es transformar el aceite usado en biocombustible.

25-12-26 - CAMPAÑA ACEITE VEGETAL USADO

Con este pequeño gesto doméstico, cada vecino se convierte en el primer eslabón de una cadena de producción de energía limpia, transformando un residuo peligroso en un recurso valioso para el ambiente.

Aceite Usado Municipalidad Santa Fe
Noticias relacionadas
Cuidados ante el golpe de calor

Ola de calor: cómo actuar ante las altas temperaturas, recomendaciones y qué evitar

El Imusa comunicó los nuevos horarios de verano

El Imusa modificará sus horarios de atención durante el verano en Santa Fe

EL lugar dónde fue hallado el cuerpo de Jeremías Monzón

Avanza la causa por el crimen de Jeremías Monzón: imputan a dos adolescentes

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Lunes muy caluroso en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"