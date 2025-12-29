De la cocina al motor: cómo funciona el circuito del aceite usado en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad puso en marcha un sistema de economía circular que permite convertir el Aceite Vegetal Usado (AVU) en biocombustible de segunda generación

Cuidado al desechar el aceite vegetal usado en Santa Fe

A través de convenios con empresas especializadas, la Municipalidad de Santa Fe garantiza que el Aceite Vegetal Usado (AVU) no termine en el sistema cloacal ni en el suelo, sino que sea reinsertado en la matriz energética como materia prima ecológica. Esta iniciativa busca dar respuesta a un problema ambiental crítico: un solo litro de aceite desechado incorrectamente puede contaminar hasta 1.000 litros de agua.

Desechar aceite por la cañería no es solo un problema ecológico, sino también un riesgo para la infraestructura del hogar y de la ciudad. Los principales impactos negativos son:

Obstrucciones severas: al enfriarse, el aceite se solidifica y forma tapones en las redes cloacales, provocando desbordes.

Costos de mantenimiento: la presencia de grasas dificulta el proceso de depuración en las plantas de tratamiento, encareciendo el servicio de agua.

Suelos infértiles: si se vierte en tierra, el aceite impermeabiliza el suelo, matando la microfauna y contaminando los acuíferos subterráneos.

¿Cómo y dónde entregarlo?

Para colaborar, los vecinos deben dejar enfriar el aceite y colocarlo en envases de plástico o vidrio limpios y bien cerrados. La recepción se realiza de lunes a domingo, de 9 a 19, en cualquiera de los 13 Ecopuntos con atención personalizada:

* Plazoleta Alemania (9 de Julio e Illia)

* Parque Alberdi (Rivadavia, entre Cortada Falucho y Primera Junta)

* Estación Belgrano (Bv. Gálvez casi Dorrego)

* Parque Federal (Pedro Víttori y Regis Martínez)

* Costanera Oeste (Almirante Brown 5294)

* Parque Garay (Salvador Caputto y Av. Pte. Perón)

* Rotonda Guadalupe (Javier de la Rosa y Almirante Brown)

* Paseo del Restaurador (Pedro Víttori y Cándido Pujato)

* Plaza Fournier (Castelli y San Lorenzo)

* Colectora RP1 6214 (Fuera del camping Asoem)

* Las Flores (Plazoleta ubicada en Av. Peñaloza y Regimiento 12 de Infantería)

* El Pozo (Leloir y Boero)

* Centenario (Manuel Belgrano y 10 de Junio)

El aceite acopiado en los Ecopuntos es trasladado al Complejo Ambiental de la ciudad, donde hay una planta de acopio transitorio. La intención es transformar el aceite usado en biocombustible.

25-12-26 - CAMPAÑA ACEITE VEGETAL USADO

Con este pequeño gesto doméstico, cada vecino se convierte en el primer eslabón de una cadena de producción de energía limpia, transformando un residuo peligroso en un recurso valioso para el ambiente.