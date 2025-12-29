Uno Santa Fe | Santa Fe | Alejandra

Hace seis días salió de su casa en Alejandra rumbo a Reconquista y no se sabe nada más de ella

La joven de 25 años se fue en la mañana del 23 de diciembre a encontrarse con un joven que conoció a través de una aplicación. Su familia pide colaboración para dar con su paradero

29 de diciembre 2025 · 11:00hs
Morena Pamela Davies falta de su casa en la localidad de Alejandra

Morena Pamela Davies falta de su casa en la localidad de Alejandra, desde el pasado 23 de diciembre

La preocupación aumenta con el paso de las horas en la localidad de Alejandra por la desaparición de Morena Pamela Davies, una joven de 25 años que se encuentra ausente desde el martes 23 de diciembre y de quien no se tienen noticias desde entonces.

Según informaron sus familiares, Morena salió de su domicilio durante la mañana con destino a la ciudad de Reconquista, donde tenía previsto encontrarse con un joven que habría conocido recientemente a través de una aplicación de mensajería. Testigos indicaron que la joven abordó un colectivo de la empresa Paraná Medio alrededor de las 11.30.

Tras arribar a destino, la joven alcanzó a enviar algunos mensajes de WhatsApp asegurando que se encontraba bien, pero poco después la comunicación se interrumpió de forma abrupta. Desde ese momento, su teléfono permanece apagado o sin respuesta, lo que generó una profunda angustia en su entorno familiar y social.

Ante la falta total de novedades, la madre de la joven autorizó la difusión pública de su imagen y datos personales, con el objetivo de que cualquier persona que pueda aportar información colabore en su búsqueda.

Morena Pamela Davies falta de su casa en la localidad de Alejandra, desde el pasado 23 de diciembre

Morena Pamela Davies falta de su casa en la localidad de Alejandra, desde el pasado 23 de diciembre

Datos físicos y vestimenta

Morena Pamela Davies tiene tez blanca, ojos marrones y cabello negro, largo y lacio. Su altura aproximada: 1,65 metros y utiliza aros pequeños tipo argolla. No posee tatuajes ni cicatrices visibles

Vestía una mochila mediana de color negro, con detalles en gris y rosa.

Intervención judicial

La denuncia por desaparición fue radicada en la Comisaría Tercera de Alejandra, con intervención de la Fiscalía de Reconquista y la Policía de Investigaciones (PDI) de Romang, que trabajan en el caso.

La familia solicita que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea comunicado de inmediato al 911 o al teléfono de su madre, Mirta Villanueva: 3405-688811.

Todo el pueblo de Alejandra está desesperado por saber de vos, Morena. Te estamos buscando sin descanso. Tu familia, tus amigos y vecinos no pierden la esperanza. Por favor, si podés leer esto, comunicate. Aparecé. Te esperamos viva y a salvo”, expresaron sus seres queridos.

