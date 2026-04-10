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Qué se sabe sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia

El niño falleció el domingo pasado debido a un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, las pericias arrojaron lesiones previas que cambiaron el rumbo del caso

10 de abril 2026 · 11:25hs
Las versiones cruzadas de la madre y el padre de Ángel

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La muerte de Ángel, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, dejó de considerarse un caso de paro cardiorrespiratorio y pasó a ser investigada por la Justicia tras los primeros resultados de la autopsia, que detectaron lesiones internas incompatibles con una muerte natural.

El hecho ocurrió el domingo 5 de abril. Según la reconstrucción inicial, el niño se descompensó durante la madrugada en la casa de su madre y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde murió horas después en terapia intensiva.

La madre, Mariela Altamirano, relató cómo fueron los momentos previos a la descompensación. "Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente”, explicó.

Según su testimonio, el niño se había orinado mientras dormía, por lo que decidieron cambiarlo de cama. "Le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", detalló.

En ese contexto, aseguró que el nene seguía dormido: "Lo sentía roncar". Sin embargo, minutos después advirtió una situación inesperada: "Mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida".

Sobre el estado del niño al momento de la asistencia médica, agregó: "Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno".

El giro tras la autopsia

El punto de quiebre en la causa se produjo entre el 7 y el 9 de abril, cuando los primeros estudios forenses confirmaron la presencia de lesiones internas, especialmente en la cabeza.

Ese hallazgo llevó a la Justicia a descartar, en principio, una muerte natural y a ordenar nuevas medidas: allanamientos, secuestro de celulares y reconstrucción de las horas previas.

El caso sumó otro elemento clave: antecedentes de la madre por maltrato infantil. Según fuentes judiciales, Altamirano ya había perdido la tenencia de otro hijo. Pese a ese historial, el juez de familia de turno ordenó en noviembre un proceso de revinculación que derivó en la restitución de Ángel.

A la espera del informe final pendiente, se está investigando cómo y cuándo se produjeron las lesiones, además de si existieron intervenciones de terceros. Por el momento, no hay imputaciones, detenidos ni sospechosos confirmados.

La acusación del padre

El padre del niño habló durante el velorio y apuntó directamente contra la madre. "Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer", denunció.

También cuestionó el entorno y la falta de intervención previa: "La gente tiene que hablar antes de que sucedan las cosas. Dicen que veían maltrato, pero por qué esperaron tanto".

Además, aseguró que hubo irregularidades tras la muerte: "Mientras nosotros estábamos en el hospital, ellos estaban quemando cosas. Les dieron tiempo para que hagan desaparecer todo".

Sobre el accionar judicial, agregó: "Al otro día de la muerte de mi hijo ya presentaron un papel para que ella no sea detenida y el juez lo firmó sin fijarse bien".

El hombre insistió en que el niño no tenía problemas de salud: "Mi hijo estaba sano. ¿Cómo me van a decir que fue una muerte natural? Esto lo mataron. Yo quiero justicia".

Por último, denunció la actitud de su expareja durante la internación de su hijo en el hospital: "Lo dejó ahí y se fue. Ni siquiera se quedó para el primer parte médico".

La defensa de la madre

Altamirano rechazó las acusaciones y aseguró que busca esclarecer lo ocurrido. "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué", afirmó en diálogo con ADNSUR.

En ese sentido, planteó: "Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada".

La mujer sostuvo que el objetivo de recuperar la tenencia era mejorar la situación del niño: "¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No".

También apuntó contra el padre y lo acusó de violencia: "Ya en el embarazo sufría violencia. Él se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta y nos hacía pasar necesidades".

En las últimas horas se viralizó un video en el que Ángel aparece angustiado y rechaza ir con su madre. En la grabación, el niño repite entre lágrimas que no quiere hacerlo. El material quedó incorporado a la causa y la Justicia lo analiza en el marco de la disputa por la tenencia.

muerte Comodoro Rivadavia nene investigación
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