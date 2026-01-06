Quién es el dueño del Pink Shadow, un superyate de 60 millones de dólares que está amarrado en Punta del Este

Hans Georg Näder, un empresario alemán de 64 años, ya había navegado hasta la ciudad balnearia de Uruguay el verano pasado y el 11 de diciembre de 2025 decidió regresar. Su embarcación es un rompehielos de 58 metros de eslora, con capacidad para 12 pasajeros y 20 tripulantes.

El Pink Shadow amarró en Punta del Este el 11 de diciembre de 2025.

En el puerto Nuestra Señora de La Candelaria de Punta del Este, que recibe una gran cantidad de embarcaciones durante la temporada de verano, hay desde hace casi un mes un megayate que llama la atención de todas las personas que pasan por el lugar. Se trata del Pink Shadow, un barco de 58 metros de largo que costó 60 millones de dólares y fue botado al mar en 2023.

Su propietario, el empresario alemán Hans Georg Näder, ya había navegado hasta Punta del Este el verano pasado, y el 11 de diciembre de 2025 decidió regresar al destino turístico predilecto para personajes de la farándula y empresarios de la región.

La pasión de Näder por la navegación –especialmente por los yates y veleros– se remonta a su juventud. A lo largo de su vida compitió en regatas y numerosas competiciones internacionales, y en 2013 adquirió el 80% del astillero finlandés Baltic Yachts, especializado en embarcaciones de lujo. Con el tiempo, amplió su participación hasta convertirse en su único propietario.

image El Pink Shadow costó 60 millones de dólares y fue botado al mar en 2023.

Superyate

El Pink Shadow, sin embargo, fue construido en 2019 por Damen Yachting, centenario armador holandés en sus talleres de Turquía, y decorado por Design Unlimited por encargo de Näder. El magnate quería una embarcación de apoyo para su velero Pink Gin VI, de 176 pies (54 metros) y cotizado en 20 millones de dólares.

El superyate tiene 58 metros de eslora (largo) y 11 de manga (anchura máxima). Es un barco rompehielos con capacidad para 12 pasajeros distribuidos en seis suites de lujo, y para una tripulación de 20 personas.

Entre sus prestaciones destacan un bar y salón tipo cabaña con acceso a una piscina infinita, un salón de observación en proa con vistas panorámicas y un sun deck con sky lounge, comedor al aire libre y jacuzzi.

Además, dispone de helipuerto certificado, barbacoa, gimnasio, dos embarcaciones auxiliares y equipamiento para deportes acuáticos como motos de agua, tablas y kayaks. Incluso lleva un transporte para andar por tierra.

Aunque no existe una cifra oficial pública sobre el valor exacto del Pink Shadow, medios especializados estiman su precio en alrededor de 60 millones de dólares, atendiendo a su tamaño, equipamiento, tecnología y a otras embarcaciones comparables dentro del mercado de superyates.

El Pink Shadow se ofrece online para alquilar por 585 mil euros (más impuestos) la semana en temporada alta.

Quién es Hans Georg Näder

Näder, de 64 años, es presidente del consejo de administración de Ottobock SE & Co., una compañía alemana fundada en 1919 por su abuelo, Otto Bock, y que se convirtió en referente mundial en tecnología ortopédica. Además de presidirla, el empresario es el accionista mayoritario del grupo a través de Näder Holding.

En su juventud estudió Administración de Empresas y, en 2005, fue nombrado profesor honorario de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas de Göttingen. También es profesor visitante en la Capital Medical University de Pekín y en la PFH de Göttingen, donde impulsó la creación del grado en Ortobiónica.

image Hans Georg Näder es presidente del consejo de administración de Ottobock SE & Co.

Desde que asumió el control de la empresa tras la retirada de su padre, con solo 28 años, multiplicó la plantilla por más de siete, superando actualmente los 10.000 empleados en todo el mundo. Actualmente, Ottobock opera con filiales de ventas y servicios en 60 países y registra ingresos anuales superiores a los 1.600 millones de dólares.

El patrimonio neto de Näder y su familia está estimado en 5.300 millones de dólares, según datos de Forbes. Ocupa el puesto número 773 en el ranking global de multimillonarios.