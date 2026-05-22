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Desesperada búsqueda de una niña santafesina que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

La investigación se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe y está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la niña de cinco años

22 de mayo 2026 · 08:15hs
Desesperada búsqueda de una niña de 5 años que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

Desesperada búsqueda de una niña de 5 años que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

La Justicia federal y el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe solicitaron colaboración internacional para encontrar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una niña santafesina de cinco años cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023 y que podría estar actualmente en Venezuela.

La investigación se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe y está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor, luego de una denuncia presentada por el padre de la niña en la capital santafesina.

La madre habría trasladado a la niña fuera del país sin autorización paterna

Cómo la hipótesis judicial indica, Fiorella Abigail Salteño habría trasladado a su hija fuera del país sin autorización paterna y sin registros migratorios oficiales, al menos desde el 23 de agosto de 2023.

La pesquisa incorporó análisis de redes sociales, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos nacionales e internacionales para intentar reconstruir el recorrido de la pequeña.

La causa tomó dimensión internacional luego de que se detectaron accesos y registros vinculados a distintos países de la región, entre ellos Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Los investigadores sospechan especialmente que la niña podría encontrarse en Venezuela por presuntos vínculos familiares de la pareja de la madre, Pedro Luis Sáez Castillo, con la ciudad de Barinas.

En ese marco, Interpol emitió una notificación amarilla para la localización de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, medida que se implementa cuando se trata de personas desaparecidas, especialmente menores de edad, y se activaron mecanismos de cooperación internacional con autoridades venezolanas y brasileñas.

La fiscalía pidió que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la niña se comunique con las autoridades competentes o con la Unidad Fiscal Santa Fe al WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico [email protected].

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