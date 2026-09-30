Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

La policía arrestó al actor Maxi Ghione en Lehmann por la denuncia de un trabajador sexual. Lo acusan de privación ilegal de la libertad

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al actor Maxi Ghione el martes 29 de septiembre en Lehmann. Durante el allanamiento le secuestraron varias armas de fuego.

La Justicia santafesina solicitó este martes un allanamiento por privación ilegal de la libertad en Lehmann . El procedimiento cobró relevancia nacional porque concluyó con el arresto del actor Maxi Ghione a partir de la denuncia de un trabajador sexual que había ido a su casa .

Fuentes oficiales confirmaron que el artista de 53 años quedó detenido luego del secuestro de varias armas de fuego en una vivienda cercana a la ciudad de Rafaela. De acuerdo a la versión preliminar, la semana anterior amenazó al hombre al que había contratado para que visitara su domicilio.

La Policía de Investigaciones (PDI) se hizo cargo de la inspección del inmueble a pedido del fiscal Juan Manuel Puig. En esta instancia, los agentes hallaron una escopeta, tres revólveres y una pistola.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al actor Maxi Ghione el martes 29 de septiembre en Lehmann. Durante el allanamiento le secuestraron varias armas de fuego. Foto: PDI.

Por qué detuvieron al actor Maxi Ghione

El intérprete de papeles recordados en series televisivas como "Montecristo" y "Casi Ángeles" fue denunciado ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por amenazas calificadas, tenencia ilegal de armas de fuego y privación ilegítima de la libertad. La causa se abrió a partir del testimonio de un hombre de 43 años que fue a su casa el jueves 20 de septiembre.

Voceros de la PDI de Sunchales precisaron que el trabajador sexual fue a visitar a Ghione en el marco de un encuentro pactado previamente. En esa oportunidad, el dueño de la vivienda cerró la puerta con llave y no le permitió retirarse durante varias horas.

Según la declaración que recogió la Fiscalía Regional 5, el actor exhibió armas de fuego mientras estaba con el denunciante. Después de este encuentro, le envió mensajes con amenazas.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al actor Maxi Ghione el martes 29 de septiembre en Lehmann. Durante el allanamiento le secuestraron varias armas de fuego. Foto: PDI.

A partir del testimonio, el MPA solicitó el allanamiento de la casa del artista en Lehmann, donde se instalo hace unos años atrás y empezó a realizar otras actividades fuera de la producción de novelas televisivas. Además del armamento y municiones de distinto calibre, las fuerzas de seguridad provinciales le secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Un bodegón y talleres de actuación

Uno de los primeros proyectos de Ghione en el pueblo vecino a Rafaela consistió en abrir un restaurante. Lo de Solán se puso en marcha como un bodegón y también fue el escenario de peñas de folklore, entre otras propuestas culturales.

Recientemente, el actor también empezó a organizar talleres de actuación con distintas modalidades. Por un lado, ofrecía clases personalizadas a través de videollamadas. Asimismo, coordinó otros encuentros presenciales en Brinkmann, una localidad cordobesa ubicada a 80 kilómetros de Lehmann.

Luego del allanamiento, el artista quedó bajo arresto y lo trasladaron a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Rafaela. En estas instancia se esperaba que el fiscal Puig definiera la fecha de la audiencia imputativa.