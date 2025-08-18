Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 18 de agosto

18 de agosto 2025 · 07:17hs
Horóscopo del lunes 18 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Comenzás la semana con impulso y entusiasmo. Se abren oportunidades laborales, pero deberás ser paciente y no precipitarte en decisiones.

Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El día trae estabilidad. Puede ser ideal para organizar tus finanzas o proyectar planes a futuro. Cuidá tu descanso.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente estará muy activa. Aprovechá para estudiar, escribir o comunicar una idea importante. Evitá dispersarte con demasiadas cosas a la vez.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Un inicio de semana que te pide calma en lo emocional. Es buen momento para poner límites claros en tus vínculos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La energía está de tu lado: podés recibir reconocimientos o un gesto de apoyo inesperado. Tu carisma abre puertas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día favorable para organizar tu rutina. Vas a notar que pequeños ajustes te dan grandes resultados. La salud se fortalece.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El lunes puede traerte novedades en lo sentimental. La armonía y la comunicación serán clave para mantener el equilibrio.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Podés sentirte con más carga de responsabilidades. Sin embargo, el esfuerzo de hoy será la base de logros importantes.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La semana arranca con optimismo. Buen día para planear viajes, estudios o actividades que expandan tu horizonte.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tus objetivos estarán más claros. Una propuesta económica o profesional podría comenzar a gestarse. Confianza en vos mismo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad sorprende a los demás. Buen día para compartir proyectos en equipo y abrirte a nuevas colaboraciones.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La intuición guía tus pasos. Escuchá tus corazonadas y no ignores lo que tu interior te está marcando.

Horóscopo lunes agosto
