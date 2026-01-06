Uno Santa Fe | Información General | leche

Retiraron del mercado una leche y un alimento en polvo para bebés de una reconocida marca por contaminación

Lo dispuso la Anmat tras detectarse la posible contaminación de una de las materias primas de esta leche con una toxina de origen bacteriano

6 de enero 2026 · 09:31hs
Retiraron del mercado una leche y un alimento en polvo para bebés de una reconocida marca por contaminación

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este lunes el retiro preventivo y voluntario del mercado de una leche infantil y de un alimento en polvo destinado a usos médicos específicos para lactantes, tras detectarse la posible contaminación de una de las materias primas con una toxina de origen bacteriano.

La decisión alcanza a ciertos lotes de la fórmula infantil en polvo “Nestlé Nan Optipro 1 con HMO”, elaborada en el país, tanto en envases de 400 como de 800 gramos.

leche alimento Anmat contaminación

La medida también involucra a un lote del producto “Nestlé Alfamino”, un alimento en polvo para propósitos médicos especiales destinado a bebés, fabricado en Suiza y comercializado en presentaciones de 400 gramos.

leche polvo alimento Anmat contaminación

De acuerdo a lo informado por el organismo regulador, la sustancia que podría estar presente es la cereulida, una toxina generada por la bacteria Bacillus cereus.

Anmat advirtió sobre la bacteria contaminante

Desde Anmat explicaron que este microorganismo se encuentra habitualmente en el ambiente, principalmente en el suelo y el agua, y tiene la capacidad de formar esporas para resistir condiciones desfavorables. Además, puede producir distintas toxinas, entre ellas la cereulida.

El ente sanitario indicó que la presencia de esta bacteria puede dar lugar a dos cuadros clínicos diferentes. Uno de ellos es el denominado síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre una y seis horas después de ingerir el alimento contaminado.

El otro cuadro posible es el síndrome diarreico, cuyos síntomas incluyen diarrea, dolor abdominal y fiebre, y suele aparecer entre las ocho y las dieciséis horas posteriores al consumo.

Ante esta situación, Anmat solicitó a los consumidores que posean los lotes alcanzados por la medida que eviten su ingesta. Asimismo, pidió a comerciantes y distribuidores, tanto de locales físicos como de plataformas online, que cesen su venta y se comuniquen con sus proveedores.

Finalmente, el organismo informó que se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades sanitarias provinciales para supervisar el retiro efectivo de los productos involucrados en todo el país.

Cuáles son los lotes afectados

En el caso de la Fórmula láctea para lactantes en polvo marca “Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO”, en su presentación de 400 gramos, los lotes afectados son el 517628872A, con vencimiento 31/12/2026; el 524128872A, con vencimiento 28/02/2027; y el 524728872A, con vencimiento 31/03/2027.

En tanto, para el mismo producto, pero de 800 gramos, los lotes que están bajo la mira son el 517628872A, con vencimiento 31/12/2026; el 522828872A, con vencimiento 28/02/2027; el 524128872A, con vencimiento 28/02/2027; el 528928872A, con vencimiento 30/04/2027; el 528928872B, con vencimiento 30/04/2027; el 529028872A, con vencimiento 30/04/2027; el 533228872B, con vencimiento 31/05/2027; y el 533328872A, con vencimiento 31/05/2027.

leche polvo contaminación alimento Anmat

Para el alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes marca “Nestlé Alfamino”, en su presentación de 400 gramos, el lote que deberá salir del mercado es el 51690017Y1, con vencimiento 30/06/2027.

leche Anmat alimento lactantes contaminación
Noticias relacionadas
Los nuevos esquemas de subsidios

Rige un nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados: qué saber para no perder el beneficio

El sangriento hecho sucedió en el balneario Municipal de Paraná.

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Marchas opositoras en Venezuela.

Cuántos venezolanos ingresaron a la Argentina y cómo cambió el mapa migratorio en la región

Lo último

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Último Momento
Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Ovación
CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe