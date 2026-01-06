Retiraron del mercado una leche y un alimento en polvo para bebés de una reconocida marca por contaminación

Lo dispuso la Anmat tras detectarse la posible contaminación de una de las materias primas de esta leche con una toxina de origen bacteriano

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este lunes el retiro preventivo y voluntario del mercado de una leche infantil y de un alimento en polvo destinado a usos médicos específicos para lactantes , tras detectarse la posible contaminación de una de las materias primas con una toxina de origen bacteriano .

La decisión alcanza a ciertos lotes de la fórmula infantil en polvo “Nestlé Nan Optipro 1 con HMO”, elaborada en el país, tanto en envases de 400 como de 800 gramos.

La medida también involucra a un lote del producto “Nestlé Alfamino”, un alimento en polvo para propósitos médicos especiales destinado a bebés, fabricado en Suiza y comercializado en presentaciones de 400 gramos.

De acuerdo a lo informado por el organismo regulador, la sustancia que podría estar presente es la cereulida, una toxina generada por la bacteria Bacillus cereus.

Desde Anmat explicaron que este microorganismo se encuentra habitualmente en el ambiente, principalmente en el suelo y el agua, y tiene la capacidad de formar esporas para resistir condiciones desfavorables. Además, puede producir distintas toxinas, entre ellas la cereulida.

El ente sanitario indicó que la presencia de esta bacteria puede dar lugar a dos cuadros clínicos diferentes. Uno de ellos es el denominado síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre una y seis horas después de ingerir el alimento contaminado.

El otro cuadro posible es el síndrome diarreico, cuyos síntomas incluyen diarrea, dolor abdominal y fiebre, y suele aparecer entre las ocho y las dieciséis horas posteriores al consumo.

Ante esta situación, Anmat solicitó a los consumidores que posean los lotes alcanzados por la medida que eviten su ingesta. Asimismo, pidió a comerciantes y distribuidores, tanto de locales físicos como de plataformas online, que cesen su venta y se comuniquen con sus proveedores.

Finalmente, el organismo informó que se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades sanitarias provinciales para supervisar el retiro efectivo de los productos involucrados en todo el país.

Cuáles son los lotes afectados

En el caso de la Fórmula láctea para lactantes en polvo marca “Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO”, en su presentación de 400 gramos, los lotes afectados son el 517628872A, con vencimiento 31/12/2026; el 524128872A, con vencimiento 28/02/2027; y el 524728872A, con vencimiento 31/03/2027.

En tanto, para el mismo producto, pero de 800 gramos, los lotes que están bajo la mira son el 517628872A, con vencimiento 31/12/2026; el 522828872A, con vencimiento 28/02/2027; el 524128872A, con vencimiento 28/02/2027; el 528928872A, con vencimiento 30/04/2027; el 528928872B, con vencimiento 30/04/2027; el 529028872A, con vencimiento 30/04/2027; el 533228872B, con vencimiento 31/05/2027; y el 533328872A, con vencimiento 31/05/2027.

Para el alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes marca “Nestlé Alfamino”, en su presentación de 400 gramos, el lote que deberá salir del mercado es el 51690017Y1, con vencimiento 30/06/2027.