Revés para la recaudación: las exportaciones del agro estarían por debajo de los 30.000 millones de dólares

El derrumbe de precios internacionales atenta contra las proyecciones iniciales. Con un volumen de producción en alza, el precio no lo hace en la misma medida.

A este panorama de menor producción se le suma la caída en los precios internacionales de las principales exportaciones del agro argentino, que desde principios de este año siguen un derrotero bajista y hacen mella en las proyecciones de exportación para el año que corre.

Previsiones de exportaciones iniciales

Si bien hace un mes se preveía que la producción total de granos alcance 137,6 Mt para el nuevo ciclo y se erija como la campaña de segunda mayor producción, con este recorte en la estimación maicera el volumen total cae a 131,1 Mt, quedando así por debajo incluso de otros guarismos anteriores.

De hecho, considerando los cinco principales complejos del agro (soja, maíz, trigo, girasol y cebada), la proyección de exportaciones para el 2024 perfora los u$s 30.000 millones y se ubica en US$ 29.300 millones. Si bien esto implica una recuperacion de 5.700 millones de dólares, el valor de lo exportado por estos productos quedaría u$s 1.700 millones por debajo del promedio del último lustro.

Estimación actual

Es necesario considerar que en la estimación de despachos al exterior del año calendario 2024 impactan dos campañas por cada cultivo. En el caso los cultivos de invierno, impacta la producción del ciclo 2023/2024 y la 2024/2025. En el caso de los cultivos de verano impactan en las exportaciones 2024, los resultados productivos de los ciclos 2022/2023 y 2023/2024. Se trata de estimaciones de exportaciones por año calendario (enero a diciembre de cada año).

Si tomamos las exportaciones por campaña comercial y además sumamos otros productos del agro (otros granos y derivados), la estimacion para la campaña 2023/24 alcanza u$s 30.700 millones, una caída de u$s 800 millones respecto de la estimación anterior.

Si bien este guarismo significaría una recuperacion de US$ 5.700 millones entre campañas, quedaría igualmente por debajo de los valores obtenidos en los ciclos previos 2020/21 y 2021/22, producto del derrumbe de precios internacionales.