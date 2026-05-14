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Santa Fe endurece el examen para obtener la licencia de motos: qué maniobras serán obligatorias

Desde el lunes habrá nuevas pruebas prácticas obligatorias para obtener la licencia de conducir motos en toda la provincia. El Gobierno justificó el cambio al señalar que el 41% de las víctimas fatales viales registradas en 2025 fueron motociclistas

14 de mayo 2026 · 12:14hs
Santa Fe endurece el examen para obtener la licencia de motos: qué maniobras serán obligatorias

La Agencia Provincial de Seguridad Vial pondrá en marcha desde este lunes 18 un nuevo examen práctico obligatorio para quienes quieran obtener la licencia de conducir motos en Santa Fe.

La medida alcanzará a todos los Centros de Emisión de Licencias (Cels) de la provincia y apunta a unificar criterios de evaluación, además de elevar las exigencias para los aspirantes.

El cambio principal será la incorporación de tres maniobras obligatorias que deberán aprobar quienes rindan el examen práctico:

  • zigzag,
  • maniobra en ocho
  • frenado.

Según explicaron desde el organismo provincial, esas pruebas fueron definidas como indispensables para demostrar un dominio básico y seguro del vehículo.

“El nuevo examen es más estricto y riguroso. Incorporamos tres ejercicios que, según el criterio de nuestros instructores, son indispensables para lograr un buen dominio del vehículo. Quien no tenga las habilidades mínimas requeridas para conducir una moto de forma segura no obtendrá la licencia”, afirmó Sebastián Kelman.

Fallecidos

La decisión fue tomada en medio de la preocupación por la siniestralidad vial vinculada a motociclistas. De acuerdo a datos oficiales del Observatorio Vial provincial, el 41% de las víctimas fatales registradas en 2025 correspondió a conductores de motos: fueron 152 fallecidos.

Además, el informe señala que el 62,3% de los siniestros ocurrió en zonas urbanas y que dos de cada tres víctimas tenían entre 20 y 49 años.

Desde la APSV remarcaron que el nuevo esquema será obligatorio en los 105 centros habilitados de la provincia y que, en paralelo, se realizaron capacitaciones específicas para los evaluadores encargados de tomar las pruebas.

“Llevamos adelante jornadas de capacitación teórico-prácticas destinadas a los evaluadores para garantizar la correcta aplicación del nuevo examen”, explicó Roberto Bruera.

La Provincia también elaboró manuales, fichas de evaluación y materiales audiovisuales con instrucciones sobre cómo deberán realizarse las maniobras y cuáles son los errores más frecuentes durante las pruebas.

• LEER MÁS: La ciudad de Santa Fe registró 22 víctimas fatales por siniestros viales en 2025: el 77% de las víctimas fueron motociclistas

Santa Fe motos licencia
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