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Colón podría tener un cambio para visitar a Estudiantes de Buenos Aires

El DT de Colón Ezequiel Medrán analiza seriamente meter mano en la formación titular y modificar el esquema táctico

Ovación

Por Ovación

14 de mayo 2026 · 12:18hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán analiza meter un cambio.

Prensa Colón

El DT de Colón Ezequiel Medrán analiza meter un cambio.

Si bien Ezequiel Medrán tiene a casi todo el plantel a disposición, dado que se lesionó el arquero Tomás Paredes, el DT de Colón analiza seriamente la chance de meter mano en la formación.

Colón podría tener una variante

Y si eso sucede, no solo realizaría un cambio de nombres, sino también de esquema táctico, ya que el jugador que ingresaría es de características muy distintas al que saldría.

Lo cierto y concreto es que Medrán podría definir el ingreso de Matías Muñoz en lugar de Darío Sarmiento, en un cambio que se daría por cuestiones tácticas y no futbolísticas.

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El entrenador está muy conforme con el rendimiento que viene demostrando Sarmiento, de hecho fue titular en los últimos dos partidos, pero en caso de confirmarse el cambio, se daría en función del rival y el escenario.

Así las cosas, la probable formación sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz; Julián Marcioni, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Estudiantes de Buenos Aires Medrán
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