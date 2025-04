Roberto Dabusti, exsecretario de prensa de Bergoglio, reveló dónde pidió ser enterrado el papa Francisco

En diálogo con Ignacio Ortelli en Esta Mañana por Radio Rivadavia AM 630, Roberto Dabusti, quien fue secretario de prensa de Jorge Mario Bergoglio , recordó con emoción al papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años , y destacó su legado espiritual, humano y pastoral.

El periodista describió a Francisco como “un Papa con olor a oveja, cerca de la gente”, y sostuvo que “se despide como fue él toda su vida: una personalidad fuerte que marcaba mucho el camino”.

Además, destacó que “Francisco se comunicaba primero con sus silencios, luego con sus gestos, y en tercer lugar con sus palabras”, subrayando que muchas veces su figura generaba incomodidad o desconcierto: “Era un provocador”.

Dabusti relató momentos personales vividos junto al Papa: “El viernes pasado me contestó un mensaje por Semana Santa a través de su secretario, pidiéndome disculpas porque no lo podía hacer él. Escribía de puño y letra siempre”, y también reveló: “Bergoglio me anunció a mi quinto hijo”.

Algunas frases destacadas sobre Jorge Bergoglio

“Bergoglio era muy detallista. Siempre sorprendía. Hasta corregía si en una gacetilla de prensa faltaba una palabra que había dicho”.

“Ayer se lo notaba cansado”.

“Pidió ser enterrado fuera del Vaticano, en una Iglesia a la que fue el otro día a rezar y a donde llevó un ramo de rosas a la Virgen luego de su internación”.

“Hasta ayer saliendo al balcón, era él, ese es su mensaje”.

“Al papa Francisco hay que recordarlo como un pastor que dejó y desgastó su vida por la Iglesia, los más cercanos y los que más sufren”, concluyó Dabusti, quien invitó a “mirar su figura, aunque muchas veces no lo entendieras. Hay que ver su mirada y qué es lo que dejó”.