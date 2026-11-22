El operativo gratuito estará el martes en la ACAV y el miércoles en la Vecinal Mariano Comas. Aplicarán dosis contra la gripe, la neumonía y la tos convulsa.

Operativo de Vacunación. Habrá operativos gratuitos de vacunación contra gripe, neumonía y tos convulsa en Santa Fe.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante #ModoVacuna , una iniciativa que desarrolla junto con el Ministerio de Salud de la Provincia para acercar la vacunación gratuita a distintos sectores de la ciudad. Durante esta semana, el dispositivo estará presente en dos espacios vecinales, con atención especial para adultos mayores y personas con factores de riesgo.

En los puestos se podrán recibir las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía. Además, durante diciembre se incorporó la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa), que brinda protección contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa o coqueluche.

Esta última está indicada a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de generar protección temprana para el recién nacido. También podrán acercarse quienes necesiten completar su carnet de vacunación.

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Dónde estará el operativo esta semana

El cronograma de la campaña itinerante contempla dos jornadas, ambas de 9 a 12:

Martes 24: Asociación de Comerciantes de Aristóbulo del Valle (ACAV), ubicada en avenida Aristóbulo del Valle 6726.

Miércoles 25: Vecinal Mariano Comas, en Urquiza 3605.

Objetivos y cómo completar el esquema

El programa busca alcanzar una cobertura de al menos el 70% entre las personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presenten factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Quienes no puedan concurrir a los puntos itinerantes tienen la posibilidad de acercarse al centro de salud más cercano con su DNI para revisar el carnet y completar las dosis pendientes.

Para obtener información o realizar consultas, está disponible el WhatsApp 342 611 6585.