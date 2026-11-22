Los operativos se desarrollarán del lunes 23 al viernes 27 de noviembre en plazas, parques, paseos y distintos espacios públicos. También habrá tareas de zanjeo para controlar la proliferación de mosquitos.

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Fumigaciones y control. El municipio de Santa Fe realizará operativos de fumigación y zanjeo contra mosquitos del 23 al 27 de noviembre en espacios públicos.

La Municipalidad de Santa Fe continuará durante esta semana con los operativos de fumigación y control de vectores en distintos sectores de la ciudad. Las tareas se desarrollarán entre el lunes 23 y el viernes 27 de noviembre, tanto por la mañana como por la tarde, e incluirán plazas, parques, paseos, ciclovías y espacios verdes de diferentes barrios.

El objetivo es reducir la presencia de mosquitos de las especies Culex pipiens y Aedes aegypti, este último transmisor del dengue. Los trabajos forman parte del calendario permanente de prevención que lleva adelante el municipio en distintos puntos de la capital provincial.

Además de las fumigaciones, se realizan tareas de zanjeo mediante la aplicación de un larvicida biológico para disminuir la población de mosquitos desde sus etapas iniciales de desarrollo.

Qué mosquitos buscan controlar

Desde el municipio explicaron que el Culex pipiens es una especie de color amarronado que suele encontrarse en espacios abiertos y se reproduce en zanjas y sectores con agua estancada. A diferencia del Aedes aegypti, no transmite enfermedades.

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Para llevar adelante los operativos se utilizan tractores, pulverizadores y mochilas de aplicación. También se incorporan a la planificación los reclamos que ingresan a través del Sistema de Atención Ciudadana (SAC), al 0800 777 5000.

Cronograma de fumigaciones del 23 al 27 de noviembre

Los trabajos previstos para los próximos días abarcarán distintos sectores de la ciudad. El detalle informado por la Municipalidad es el siguiente:

Lunes 23 de noviembre

Museo de la Constitución, entre el museo y la guardería de lanchas.

Plazas de barrio San Lorenzo.

Santa Rosa: plaza Santa Rosa, zona de Asamblea Cristiana y Mediateka.

Barrios Arenales y 12 de Octubre.

Colastiné Norte: CRA, plaza Las Paltas, Estación Colastiné y terrenos frontales.

Plaza 25 de Mayo, entre Los Eucaliptos y Los Jazmines.

Ciclovía II y Estación Belgrano.

Plazas de Altos del Valle, 29 de Abril III y barrio Transporte.

Plazas Vanossi, Tibaldo, Timbó y Esmeralda.

Martes 24 de noviembre

Parque Federal, jardín El Líbano y Centro de Salud Las Delicias.

Plazas del entorno de Leumann y San Martín, Los Pinos y espacios cercanos a Piedrabuena y Necochea, en la zona de Callejón Funes.

Ciclovía Pedro Vittori, desde el Punto Limpio hasta el Parque Federal.

Espacios verdes detrás de la Terminal de Ómnibus.

Plazas Alberdi, Colón y Mantovani.

Zona del Puerto: Parque Central y espacios verdes de los alrededores de A. Viggeti, Dr. N. Farías y R. Schweizer.

Plazoleta El Mirador, entorno del Liceo Municipal y Nueva Costanera.

Plaza Los Suizos, bajo el Puente Oroño.

Vélez Sarsfield, desde avenida Alem hasta bulevar Gálvez.

Espacios verdes del entorno de Sara Faisal y 27 de Febrero.

Plazoleta Los Murales, en General López y 4 de Enero.

Ex Estación Mitre, en Dr. Zavalla y General López.

Miércoles 25 de noviembre

Parque Garay y zona de Naciones Unidas.

Zona de vías del pasaje Irala.

Espacios verdes desde Pedro Ferré y Bolivia hasta pasaje Gobernador Cullen y Facundo Zuviría.

Plazas cercanas a barrio Barranquitas.

Convento San Francisco, plaza Alemania, plaza Aramburu, anfiteatro y plaza Virgen del Rosario.

Asadores del Parque del Sur, en la zona de los carribares.

Ciclovías desde avenida Presidente Roca hasta Don Bosco y desde avenida del Valle hasta General Paz.

Plaza Islas Malvinas, en Llerena y Gobernador Freyre.

Espacio verde Cura Brochero, en Gobernador Freyre y Ruperto Godoy.

Plazas Pucará, en 1º de Mayo y Padre Genesio, y Abreu, en Lavaisse y 1º de Mayo.

Barrios del Distrito Norte.

Plaza Amanda Lértora de Porta, en J. La Salle y Edmundo Rosas, en Cabaña Leiva.

Plaza del Tample y plaza Abasto.

Plazoletas y playones ubicados entre Doldán, Sarzotti, Carranza y Figueroa.

Plaza del entorno de Azopardo y F. Sánchez.

Jueves 26 de noviembre

Parque del Sur y sus espacios verdes.

Plazas de Villa del Parque y Villa Oculta, y entorno de Naciones Unidas.

Plaza 9 de Julio y plaza Las Banderas.

Plaza y paseo Escalante.

Ciclovía III, desde Pedro Vittori de este a oeste hasta Ciclovía II.

Espacios verdes cercanos al recorrido.

Plazas de Varadero Sarsotti, Estación Varadero y Centro de Salud.

Espacios verdes frente a la Estación Varadero.

Paseo Eucaliptos y plaza San Jerónimo.

Barrio Scarafía y plaza Scarafía, en Risso y F. A. Chiclana.

Plaza del entorno de avenida French.

Plaza Bahía del Encuentro, en Azcuénaga y Troncoso.

Viernes 27 de noviembre

Parque Federal, jardín El Líbano, plaza Constituyentes, plaza Dicci, Skate Park y plaza Pueyrredón.

Entorno de la Fuente de la Cordialidad.

Centros de Asistencia Integral.

Plazas y espacios del barrio El Pozo.

Costaneras y Parque Locomotora.

Plazoleta Rosario Vera Peñaloza.

Vivero Municipal Lorenzo Parodi y parque detrás del Jardín Botánico.

Cementerio Municipal.

Plaza Las Flores, en Europa y F. Sánchez.

Plazoleta de avenida Peñaloza y Piedrabuena.

Plaza San José y Almonacid.

Espacios verdes del entorno de F. Sánchez, entre Europa y Aguado.

Barrios del Distrito Este.

Plaza Primera Infancia y plaza Los Cipreses.

Plazoleta de la zona de República Siria y Berutti.

Plaza de la zona de Pavón y Sarmiento.

Sector frente a la Basílica de Guadalupe.

Plaza El Rosedal y plaza Matorras, en Antonia Godoy y Zeballos.

Recomendaciones para prevenir el dengue

Desde el municipio recordaron que quienes necesiten realizar fumigaciones dentro de sus viviendas deben contratar empresas privadas habilitadas para esa tarea. Los productos utilizados son insecticidas que pueden ocasionar problemas de salud, especialmente en personas con afecciones respiratorias o alergias.

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También recomendaron consultar con un médico ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, náuseas, diarrea, vómitos o erupciones en la piel.

Para realizar consultas o comunicar reclamos vinculados con los operativos, los vecinos pueden comunicarse con el 0800 777 5000 o ingresar al sitio oficial www.santafeciudad.gov.ar/salud.