Uno Santa Fe | Información General | reforma laboral

Se restablece la reforma laboral: qué implica en indemnizaciones, jornada laboral y huelgas

Tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo vuelven a aplicarse cambios como las modificaciones en el régimen de indemnizaciones, en la jornada laboral y en el funcionamiento de huelgas y negociaciones sindicales.

24 de abril 2026 · 09:44hs
Tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo vuelven a aplicarse cambios en la ley de Reforma Laboral 

gentileza

Tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo vuelven a aplicarse cambios en la ley de Reforma Laboral 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, por lo que más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral volvieron a entrar en vigencia mientras se resuelve el fondo de la causa.

La decisión favoreció al Estado Nacional, luego de que la Cámara otorgara efecto suspensivo a la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo del juez laboral que había frenado varios puntos de la normativa tras un planteo de la CGT.

Eentre los cambios que vuelven a aplicarse aparecen modificaciones en el régimen de indemnizaciones, nuevas modalidades de organización de la jornada laboral y cambios en el funcionamiento de huelgas y negociaciones sindicales.

Uno de los puntos centrales es el sistema de “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral y compensar horas trabajadas en distintos períodos sin que necesariamente se paguen horas extras, siempre respetando los límites semanales establecidos.

Vacaciones

La reforma también habilita cambios en las vacaciones, permitiendo un mayor fraccionamiento de los días de descanso mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores. Además, vuelven a regir modificaciones vinculadas a las indemnizaciones por despido, con cambios en los criterios de cálculo y nuevos mecanismos alternativos de fondos de cese laboral.

Otro de los aspectos incluidos en la ley es la limitación del derecho a huelga en determinadas actividades consideradas esenciales, donde deberán garantizarse servicios mínimos durante las medidas de fuerza.

En paralelo, la normativa introduce cambios en las negociaciones colectivas y en distintos aspectos del funcionamiento sindical, puntos que fueron especialmente cuestionados por la CGT en la presentación judicial.

Pese al fallo favorable para el Gobierno, la discusión judicial continúa abierta, ya que la Cámara todavía debe resolver la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma laboral.

reforma laboral indemnizaciones cambios
Noticias relacionadas
Un avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile

Un avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile

La reforma laboral vuelve a aplicarse tras un fallo judicial: los principales cambios en vacaciones, indemnizaciones y jornada laboral

La reforma laboral vuelve a aplicarse: los principales cambios en vacaciones, indemnizaciones y jornada laboral

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

En Inglaterra se prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe tendrá un invierno con más calor de lo habitual

Lo último

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia "un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años"

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Último Momento
Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia "un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años"

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Solana Sierra ganó y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid

Solana Sierra ganó y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: Me emociona

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

Ovación
Unión cosechó una gran victoria por la Copa Túnel Subfluvial

Unión cosechó una gran victoria por la Copa Túnel Subfluvial

Se disputará el sexto capítulo en el Apertura José Luis Burtovoy

Se disputará el sexto capítulo en el Apertura José Luis Burtovoy

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinicius en la Champions League

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinicius en la Champions League

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: Me emociona

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"