Uno Santa Fe | Información General | carnaval

Se viene el fin de semana largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

Los días que se anexan al fin de semana extra largo de febrero por carnaval son feriados nacionales, por lo tanto lo podrán disfrutar todos los trabajadores

2 de febrero 2026 · 09:30hs
En muy poco tiempo llega carnaval, y como es habitual, a medida que la fecha se acerca se agitan los debates sobre si los días que se anexan a ese fin de semana especial de febrero son días no laborables o feriados nacionales, una clasificación que impacta en la cantidad de gente beneficiada por el descanso extendido.

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de carnaval caen lunes y martes, lo que genera un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.

En el cronograma del gobierno nacional, tanto lunes como martes de carnaval figuran como dos feriados nacionales, en concreto, el segundo y tercer feriado nacional después del debutante primero de enero de 2026.

El próximo fin de semana largo en Argentina por carnaval

El próximo feriado será doble, entones, en el marco de los carnavales.

Este año, en el calendario caen lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro días.

El calendario nacional de feriados de 2026 en Argentina

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
  • Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables

  • Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
  • Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.
carnaval feriados fines de semana febrero cronograma
Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

La Iglesia pidió un abordaje integral de la delincuencia juvenil tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

Se viene el fin de semana largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

La Anmat prohibió varios productos cosméticos infantiles por carecer de inscripción sanitaria

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Racing se examina en Victoria: visita a Tigre con la urgencia de ganar

Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único