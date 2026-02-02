Se viene el fin de semana largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

Los días que se anexan al fin de semana extra largo de febrero por carnaval son feriados nacionales, por lo tanto lo podrán disfrutar todos los trabajadores

Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

En muy poco tiempo llega carnaval , y como es habitual, a medida que la fecha se acerca se agitan los debates sobre si los días que se anexan a ese fin de semana especial de febrero son días no laborables o feriados nacionales , una clasificación que impacta en la cantidad de gente beneficiada por el descanso extendido.

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de carnaval caen lunes y martes, lo que genera un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.

En el cronograma del gobierno nacional, tanto lunes como martes de carnaval figuran como dos feriados nacionales, en concreto, el segundo y tercer feriado nacional después del debutante primero de enero de 2026.

El próximo fin de semana largo en Argentina por carnaval

El próximo feriado será doble, entones, en el marco de los carnavales.

Este año, en el calendario caen lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro días.

El calendario nacional de feriados de 2026 en Argentina

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables