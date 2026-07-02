De las lentejas al arroz, descubrí cómo los platos calientes de olla reconfortan el cuerpo, aportan energía y se convierten a los guisos en reyes del invierno

Secretos de cuchara: por qué los guisos son el escudo definitivo contra el frío

Cuando las bajas temperaturas se hacen sentir, la cocina se transforma en el refugio perfecto . No hay abrigo más eficiente ni más placentero que un plato humeante directo de la olla. Más allá de la tradición, los guisos combinan los nutrientes ideales para encender el cuerpo y reconfortar el alma en los días fríos y grises.

Guisos tradicionales: el de lentejas, con un toque de panceta o chorizo colorado es el rey indiscutido. También los guisos de arroz, fideos moñito o mondongo.

Sopas y sopas cremas (nutritivas y reconfortantes)

Sopas caseras de verduras con hueso: el colágeno y los nutrientes del caracú o el hueso blanco enriquecen el caldo y templan el cuerpo al instante.

Purés: de papa, de calabaza y jengibre (el jengibre tiene propiedades termogénicas que aumentan la temperatura corporal), o de espinaca con una buena salsa bechamel para darle consistencia y cremosidad.

El puchero: el ritual que calienta el cuerpo y el alma

Por qué es ideal para el frío: es un plato de cocción lenta que combina proteínas y carbohidratos complejos en un solo lugar. El caracú (el hueso blanco) y los cortes de carne con hueso (como la falda o el osobuco) no solo le dan un sabor único, sino que aportan grasas y colágeno esenciales para mantener la energía bien alta cuando el termómetro baja.

El poder del caldo: además del plato principal, el caldo caliente concentrado que resulta de la cocción es el mejor "remedio" previo para templar las manos y el cuerpo apenas sentados a la mesa.

La variedad en la mesa: lo enriquece sumarle choclo, calabaza, zapallo batata, zanahoria y papa, permitiendo que cada comensal arme su plato a gusto.

Platos al horno

Pastel de papas o de calabaza: un plato contundente que a todos les gusta.

Tartas contundentes: las de verdura bien completas, con mucho queso y ligadas con una buena salsa blanca espesa, resultan superreconfortantes.

Bebidas dulces y estimulantes

Chocolate caliente: con un toque de canela.

Infusiones calientes: un buen mate cebado bien caliente, ideal para acompañar las mañanas y tardes frías. También tés y tisanas para una merienda con cosas dulces.

El rey del invierno: guiso de lentejas

Por qué funciona contra el frío: las lentejas son una fuente extraordinaria de hierro y proteínas de origen vegetal. Al combinarse con carbohidratos (como papa o zanahoria) y grasas saludables, exigen un gasto energético de digestión que eleva de forma natural la temperatura corporal de manera sostenida.

El secreto del sabor: el inicio con un buen sofrito (cebolla, morrón, ajo y verdeo) y el toque de chorizo colorado o panceta que aporta esa capa de grasa que el cuerpo pide en invierno. Para una opción más liviana, los cubos de carne magra (como roast beef o paleta) cocidos a fuego lento resultan increíblemente tiernos.

Guiso de arroz o fideos moñito

La base del plato: son los guisos de la memoria afectiva. Se basan en una buena salsa de tomate concentrada, carne (vaca o pollo) y una gran variedad de vegetales picados chicos (zanahoria, calabaza, arvejas).

El aporte energético: los fideos y el arroz aportan carbohidratos de absorción rápida y fácil digestión, brindando energía inmediata para combatir el letargo que a veces produce el frío intenso. El truco es dejarlos en su punto justo de consistencia ("al dente") para que sigan absorbiendo el caldo espeso de la preparación.