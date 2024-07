¡Sorpresa!: Hello Kitty no es una gatita, sus creadores revelaron la verdad en su cumpleaños 50º

Sanrio, la compañía detrás de la conocida marca Hello Kitty, aclaró que su personaje no se trata “en ningún caso” de un felino

Hello Kitty al final no es una gatita como todos creían

Este 2024 se cumplen 50 años del nacimiento de Hello Kitty , el personaje diseñado por Yuko Shimizu en 1974 . Para celebrarlo, el regalo que le ha hecho la compañía Sanrio a su creación ha sido desvelar su verdadera identidad al mundo.

Hello Kitty gatita personaje 1.jpeg

Lo más curioso del asunto es que este anuncio ha encontrado desprevenidos a los propios empleados de Sanrio. Para muestra lo que cuenta Jill Cook, una de las máximas responsables de la empresa, quien ha confesado que, mientras preparaba una exposición para el 50º aniversario, escribió una breve descripción sobre el personaje en la que decía que era una gata y tras aquello no tardó en recibir un mensaje de sus jefes aclarándole la situación.

Los fans de Hello Kitty no lo pueden creer

“Fueron muy firmes. Me dijeron que no era un gato, sino un personaje de dibujos animados. Hello Kitty es una niña, una amiga, pero en ningún caso es un gato. Por eso se sienta y camina como cualquier humano y por eso nunca anda en cuatro patas. Hasta tiene su propia mascota, un gato llamado Charmmy Kitty”.

Hello Kitty gatita personaje 2.jpg

“Nacida y criada en los suburbios de Londres, tiene madre, padre y una hermana gemela llamada Mimmy, que además es su mejor amiga. Le gusta cocinar galletas y hacer nuevos amigos. Pesa tres manzanas y tiene la altura de cinco manzanas. Su mundo es enorme. Tiene su propia mascota, Charmmy Kitty, un novio llamado Dear Daniel y cientos de amigos. Es una emprendedora que partió de la clase media y ahora vale miles de millones de dólares. Solo queda desearle un feliz cumpleaños a Hello Kitty”.