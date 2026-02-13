Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón afianza su alianza estratégica con Spreen en la Primera Nacional

El acuerdo fortalece la estructura económica de Colón y garantiza continuidad en la manga de la camiseta. Un respaldo clave para el proyecto financiero.

13 de febrero 2026 · 19:00hs
Colón afianza su alianza estratégica con Spreen en la Primera Nacional

Colón afianza su alianza estratégica con Spreen en la Primera Nacional

Colón oficializó la continuidad de su vínculo comercial con Spreen, el creador de contenido santafesino, quien mantendrá su presencia como sponsor en la manga de la camiseta profesional durante la actual temporada de la Primera Nacional, ratificando una alianza que trasciende lo meramente publicitario.

El acuerdo, que tuvo su génesis a mediados de 2024, se consolidó como una herramienta estratégica dentro del esquema de financiamiento rojinegro. La dirigencia entendió que el desembarco de nuevas audiencias digitales representa hoy un activo tan valioso como el ingreso genuino que aporta el patrocinio.

Sinergia institucional y expansión de marca

La continuidad del convenio no solo garantiza recursos frescos para afrontar la exigente competencia de ascenso, sino que además potencia la visibilidad del club en ecosistemas digitales donde el Sabalero amplía su base de simpatizantes. La marca de Spreen seguirá estampada en la manga derecha de la casaca oficial, integrándose al paquete comercial que acompaña cada presentación del primer equipo.

LEER MÁS: Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Desde lo institucional, el respaldo reafirma la sintonía entre ambas partes y consolida un modelo de gestión que busca diversificar ingresos sin resignar identidad. En tiempos donde el fair play financiero marca el pulso, Colón apuesta a alianzas que combinan pertenencia, exposición y sostenibilidad.

