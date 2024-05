"Techo de cristal": el segundo episodio del vodcast "#LibertadDeSer" de McDonald´s

“Yo siempre digo que lo difícil no es romper el techo de cristal sino las mentes de cemento. A todas nos ha tocado luchar contra los condicionamientos de ´esto no es para vos´. En mi caso, al estar al frente de una empresa de tecnología me tocó enfrentar el sesgo de género. Solo el 7% de mujeres en el mundo están al mando de una empresa de este nicho”, comenzó exponiendo Ansaldi. Siguiendo con esta línea, Costantini agregó: “nunca pensé que existiera una barrera externa, sino cómo yo podría trabajar con personas que tuvieran otra mentalidad o que vieran que algunas posiciones fueran de hombres. A veces hay un estigma que nos creamos nosotras mismas sobre que no podemos crecer”.

Esta barrera laboral de género afecta no solo a las mujeres que las padecen, sino que también puede tener impacto sobre las compañías. Según señala Costantini: “ en muchos lugares los hombres no se sienten cómodos al saber que su reemplazo será una mujer , pero nuestra generación es la encargada de hacer saber que podemos ocupar esos lugares y también mostrar las ventajas de tener grupos diversos. En las empresas que tienen diversidad, los resultados son fantásticos: hay miradas, conceptos y experiencias diferentes”.

González Victorica, coincidiendo con Costantini, aseguró que el “techo de cristal” es el entorno. “Hoy en las entrevistas laborales hay siempre mujeres candidatas y eso hace veinte años no existía. También es el techo que nosotras mismas nos ponemos. Tenemos que mostrar que se puede”, aseguró la representante de Arcos Dorados. Respecto a las iniciativas que llevan adelante desde la compañía resaltó el papel fundamental que cumple la Red de Mujeres, como un ámbito para que las colaboradoras compartan sus experiencias y puedan detectar cualquier obstáculo que se cruce en el desarrollo profesional.

Respecto a la maternidad como barrera de crecimiento profesional Costantini confirmó que ésta suele ser una traba a la hora de ascender y contó su experiencia respecto a un ascenso que le iban a otorgar. “Me había enterado que estaba embarazada hacía dos días. Cuando me contaron sobre la promoción les tuve que decir. Me pidieron que no dijera nada. Estuve seis meses ocultando la panza. Hasta que mis compañeros me dijeron que ya se habían dado cuenta”, aseguró la CEO de GST. En ese sentido, Ansaldi aseguró que es fundamental la contención que brindan las empresas respecto a las distintas etapas que pueda atravesar una mujer como el post parto o la menopausia. “Por suerte en el universo laboral ahora se está hablando mucho de esto. Pero sigue existiendo una barrera respecto al género. Cuando inicié mi empresa de tecnología muchos inversores me dijeron que buscara un co-founder varón”, sentenció Ansaldi.

González Victorica contó la experiencia que atraviesa Arcos Dorados para derribar las barreras laborales de género: “Es un desafío permanente. Tenemos el Comité de Igualdad e Inclusión y la Red de Mujeres. Trabajamos desde hace muchos años en esto, pero es un camino largo que hay que seguir recorriendo”.

Las tres invitadas coincidieron en que no cambiarían nada de sus carreras y arengaron a las nuevas generaciones a automotivarse y romper ese techo de cristal. Para finalizar, Andy Clar invitó a ver el próximo episodio que hablará sobre “Lo que no se ve”, el trabajo invisible de las tareas de cuidado que hoy siguen recayendo sobre las mujeres.

