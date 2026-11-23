El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, destacó el desempeño santafesino y lo atribuyó al impulso de la obra pública provincial y al esfuerzo del sector privado. El dato fue presentado durante el primer Congreso Provincial del Trabajo, que reunió a más de 400 participantes.

Santa Fe. La provincia fue la tercera con mayor crecimiento del empleo en la construcción, detrás de Neuquén y Río Negro.

En un contexto nacional marcado por la pérdida de puestos de trabajo en la construcción, Santa Fe se ubicó como la tercera provincia con mayor crecimiento del empleo en esa actividad, detrás de Neuquén y Río Negro, que reciben inversiones vinculadas con la explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta. Así lo destacó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo, durante el primer Congreso Provincial del Trabajo.

El funcionario atribuyó el desempeño santafesino al desarrollo de la obra pública provincial y al esfuerzo realizado por el sector privado para sostener la actividad. También contrastó los indicadores locales con el escenario nacional, donde, según señaló, la construcción perdió el 20% del empleo privado registrado.

“Después de Neuquén y Río Negro, que reciben inversiones por Vaca Muerta, el petróleo y el gas, Santa Fe es la tercera provincia con crecimiento en la construcción. Mucho tiene que ver la obra pública provincial y también el enorme esfuerzo que hizo el sector privado para sostener la actividad”, afirmó Báscolo.

LEER MÁS: Construir en Santa Fe: el metro cuadrado volvió a aumentar en octubre y ya cuesta más de un millón de pesos

La obra pública como motor del empleo

El ministro remarcó que las políticas de infraestructura tienen un impacto que va más allá de la generación de puestos de trabajo. En ese sentido, mencionó las inversiones en seguridad, educación, salud y producción como parte de una estrategia que busca impulsar la actividad económica y mejorar la calidad de vida de la población.

“Desde el primer día, Santa Fe trabaja en todas las cuestiones vinculadas con el empleo. No solo en capacitación y formación, con la participación de los ministerios de Trabajo, de Educación y de Producción, sino también para que cada acción del Gobierno tenga un impacto positivo”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo integral. “El crecimiento es el aumento del PIB; el desarrollo, que ese crecimiento llegue a todas las personas. El Gobierno trabaja para que la provincia no solo crezca, sino que también se desarrolle”, expresó.

El empleo y los desafíos del mundo laboral

Las declaraciones de Báscolo se dieron durante la apertura del primer Congreso Provincial del Trabajo, titulado “Trabajo, producción y diálogo social frente a los desafíos del futuro”, que se desarrolló en la Sede de Gobierno de Rosario y convocó a más de 400 personas vinculadas con el mundo laboral.

El encuentro contó con la participación del secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, y del secretario de Trabajo, Julio Genesini. La agenda incluyó exposiciones sobre el futuro del trabajo, salud mental, productividad, innovación, entornos laborales saludables, inteligencia artificial y nuevas competencias.

También se realizó una mesa tripartita denominada “Productividad, empleo y competitividad”, con el objetivo de abordar las transformaciones del mercado laboral y los desafíos para trabajadores, empleadores y el Estado.

LEER MÁS: Construir es cada vez más caro en Santa Fe: qué materiales tuvieron las mayores subas

Durante su intervención, Cándido señaló que la complejidad del escenario económico nacional e internacional requiere respuestas conjuntas y cooperación entre los distintos sectores. “Nadie se va a salvar solo. Cuenten con el Gobierno santafesino, que hace los esfuerzos necesarios para que el impacto de la crisis sea el menor posible”, afirmó.

Por su parte, Genesini destacó la importancia de atender las demandas laborales actuales y, al mismo tiempo, anticiparse a los cambios tecnológicos y productivos. En ese marco, sostuvo que el Estado debe mantener una presencia permanente y promover el diálogo entre trabajadores, empleadores y los distintos actores sociales.

“Tenemos temas urgentes que atender, pero también debemos empezar a trabajar hacia el futuro y analizar en conjunto cómo aportar ante cambios que pueden traer beneficios y también consecuencias negativas”, concluyó.