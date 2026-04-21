"Todos, todos, todos": el documental que revive el legado de paz, cercanía e inclusión del Papa Francisco

La producción dura 27 minutos y muestra las expresiones más emblemáticas del sumo Pontífice. Su cercanía a las periferias y sus incesantes llamados a la paz en un mundo desgarrado por las guerras.

A un año de su muerte, un documental de la vida de Francisco para recordarlo

ras cumplirse un año del fallecimiento del papa Francisco , los medios oficiales del Vaticano — Vatican News , Vatican Radio y L'Osservatore Romano — recordaron sus momentos más significativos en un documental de 27 minutos titulado "Todos, todos, todos" .

El material fílmico está basado en las expresiones más emblemáticas del pontífice, vinculadas a su cercanía con las periferias y a sus incesantes llamados a la paz en un mundo desgarrado por lo que definía como una “guerra mundial fragmentada”. Entre ellas sobresalen: "Hemos recibido misericordia; seamos misericordiosos" y "Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres", frase pronunciada al inicio de su ministerio.

"¡Todos, todos, todos!", disponible en las plataformas multimedia del Vaticano con subtítulos en italiano, español e inglés, es el eje central de una narrativa visual que transmite la esencia pastoral del pontificado de Jorge Bergoglio.

Mediante imágenes de archivo y secuencias simbólicas, el video muestra una Iglesia en constante movimiento, capaz de dialogar y estar presente en medio de las heridas de la historia.

El papado de Francisco

Desde la centralidad de la misericordia hasta la construcción de relaciones directas, los años de Francisco como papa se presentan como una experiencia eclesial que tradujo el Evangelio en gestos concretos y universalmente comprensibles.

"Más que un recuerdo, se trata, por tanto, de una memoria viva, una mirada que, a un año de la muerte de Francisco, sigue cuestionando el presente de la Iglesia y del mundo", subrayaron los creadores del material.