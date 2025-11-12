Uno Santa Fe | Información General | Efemérides

Un día como hoy: efemérides del 12 de noviembre en Argentina y el mundo

Un día como hoy, pero de 1983, fallece Domingo Faustino Sarmiento.

12 de noviembre 2025
Un día como hoy nació Grace Kelly.

Hoy, 12 de noviembre, la historia nos recuerda grandes avances en la ciencia global y momentos cruciales para la cultura, la educación y la política argentina. Repasamos los hechos más significativos que se conmemoran en esta fecha.

Efemérides Argentinas: De la Ciencia a la Política

El 12 de noviembre está marcado por hitos en el ámbito científico y educativo que han dejado una huella profunda en la identidad nacional.

Día Nacional del Dibujante

En Argentina, se celebra el Día Nacional del Dibujante en homenaje al natalicio de Alberto Breccia (1919-1993), uno de los artistas más influyentes y renovadores de la historieta a nivel mundial. Nacido en Uruguay y radicado en Argentina, Breccia es reconocido por obras maestras como Mort Cinder, El Eternauta (junto a Solano López) y sus adaptaciones de H.P. Lovecraft. Su estilo oscuro y experimental redefinió el género.

Hitos en Educación y Aviación

1893 – Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento: Si bien Sarmiento falleció el 11 de septiembre, el 12 de noviembre de 1893 se inauguró en Buenos Aires su tumba definitiva, diseñada por el escultor Auguste Rodin. Este hecho marca la consolidación de su legado como "el Padre del Aula".

1921 – La Primera Línea Aérea de América del Sur: El ingeniero Alberto M. de Saint Exupéry (hermano del famoso escritor) inaugura la primera línea aérea comercial de América del Sur, conectando Buenos Aires, Argentina con Montevideo, Uruguay, a través de hidroaviones.

Eventos Políticos

• 1989 – Primera Visita de un Papa a una Sede de Gobierno: El Papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice en visitar un centro de gobierno comunista, al ser recibido por el presidente Wojciech Jaruzelski en Varsovia, Polonia.

• 1990 – Creación del MERCOSUR: Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reúnen en Buenos Aires y firman el Tratado de Asunción, sentando las bases para la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Hechos Históricos Mundiales: Innovación y Política

A nivel global, el 12 de noviembre conmemora la finalización de grandes obras y avances tecnológicos.

Ciencia y Tecnología

• 2014 – El Aterrizaje en un Cometa: La sonda Philae de la Agencia Espacial Europea (ESA) aterriza con éxito en la superficie del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, después de un viaje de más de diez años. Esta fue la primera vez en la historia que una sonda logró aterrizar en la superficie de un cometa, un logro monumental de la ingeniería espacial.

• 1980 – Lanzamiento de la sonda Voyager 1: La sonda no tripulada de la NASA realiza su máxima aproximación al planeta Saturno, enviando impresionantes fotografías detalladas del planeta anillado y sus lunas.

Nacimientos y Cultura

• 1817 – Baháu'lláh: Nace el profeta fundador de la Fe Baháí, una religión monoteísta que promueve la unidad de la humanidad.

• 1929 – Grace Kelly: Nace la icónica actriz estadounidense de la época dorada de Hollywood y Princesa consorte de Mónaco.

• 1980 – Ryan Gosling: Nace el actor, director y músico canadiense, reconocido por su versatilidad en el cine contemporáneo.

