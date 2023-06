Del León santafesino al Potro: el músico que impacta en la música al reversionar grandes temas con inteligencia artificial

"Hace unos años vengo como músico, me dedico a la producción musical, además de tener mi banda", contó. Sobre cómo se sumergió en el mundo de la inteligencia artificial, indicó: "La verdad que fue por ver cosas en TikTok, me llamó mucho la atención cuando empezaron a hacer canciones con la voz de Duki. Dije «que bueno esto, me encantaría poder hacerlo», pregunté, averigüé por todos lados, nadie tenía la data, me tuve que meter en el inframundo para descifrar bien cómo era la onda. Me metí en un lugar que no puedo salir porque es algo impresionante".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PINKY SD (@pinkyrec)

Señaló que para conseguir buenas canciones por medio de inteligencia artificial es necesario saber de música, "sino cualquier persona que más o menos entienda de computación lo puede hacer, la mayoría agarra un tema, lo pasa por una de estas tecnologías que te separa la voz de la pista y esa misma voz se manda por inteligencia artificial para que te cree la voz de tal persona".

•LEER MÁS: El creador del Chat GPT pidió que regulen la aplicación

"Hago un trabajo más delicado porque primero y principal me gusta que las cosas salgan bien. Entonces, en vez de sacar esa voz de la canción original, la cantó con las expresiones que por ejemplo tiene Leo Mattioli o Peso Pluma. Todos esos melismas (técnica musical), que tiene el León Santafesino la tecnología no lo puede copiar, lo tiene que hacer uno, la inteligencia artificial solamente copia el modelo de voz, el tono", detalló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PINKY SD (@pinkyrec)

Los derechos de autor de estas canciones creadas por IA son un factor que aún no termina de ser definido: "Es todo un tema, es nuevo y todavía no hay una ley que ampare ni al que lo sube ni al dueño de la imagen. Está en un stand by. Subí a YouTube y Spotify la versión que hice del Potro Rodrigo y la gente que maneja sus derechos me pidieron que por favor la baje. Y tampoco tengo el amparo para decir que no es el Potro, es algo que cree con una computadora, por eso decidí bajarlo, para no tener problemas. Calculo que con el pasar del tiempo se va a generar algo que proteja tanto al creador de contenido como al dueño de la imagen o a la persona que estás interpretando". Por más que estas creaciones no estén en plataformas musicales. ya están circulando entre la gente y las fiestas.

"La gente se piensa que la inteligencia artificial en la música empezó ahora con esto de las voces y la verdad que empezó hace muchísimo. El autotune es una especie de inteligencia artificial porque lleva una nota que no estás haciendo a una completamente artificial, también existen este tipo de tecnologías que te ayudan a masterizar canciones. Esta nueva herramienta calculo que las personas la van a usar más para la diversión y alguno que otro vivo que quizás la use para algo malo también. Tiene que caer en buenas manos y en gente responsable también, se puede interpretar que cualquiera te puede copiar una voz y hacer una estafa. No sé para dónde va a disparar. En mi caso la uso para divertir, hacer contenido y emocionarlos", cerró.

Mirá la entrevista completa:

Embed

•LEER MÁS: Inteligencia artificial, a nivel mundial, por un santafesino