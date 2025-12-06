Un opositor al régimen de Nicolás Maduro murió mientras se encontraba preso en la sede del servicio de inteligencia bolivariano

Se trata de Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta. Estaba detenido en El Helicoide, en Caracas.

El exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz , murió mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide, en Caracas, según informó su familia.

Los allegados de Díaz fueron notificados en las primeras horas de este sábado, pero todavía se esperaba algún parte oficial que detalle la causa del fallecimiento.

La esposa de Díaz, Leynys Malavé, indicó que no recibió documentación médica ni pudo acceder al cuerpo, por lo que solicitó explicaciones formales a las autoridades.

Díaz había sido detenido en noviembre de 2024 y se encontraba bajo proceso judicial desde entonces.

Según organizaciones de derechos humanos, durante su reclusión había tenido acceso restringido a visitas y comunicaciones, mientras su defensa aseguraba que había solicitado evaluaciones médicas en reiteradas oportunidades.

Tras conocerse la noticia, organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos pidieron esclarecer las circunstancias del fallecimiento y reclamaron la publicación de información médica y judicial que permita reconstruir lo sucedido en las horas previas a la notificación, destacaron distintos medios.

En paralelo, distintos organismos solicitaron que el caso sea investigado por instancias independientes para establecer responsabilidades y determinar si se cumplieron los protocolos de resguardo dentro del centro de detención.

Este fallecimiento se produce horas antes de que se cumpla un año de la detención, también en Venezuela, del gendarme argentino Nahuel Gallo, por quien su familia pide reiteradamente la libertad.