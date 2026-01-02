Antes de fin de año, la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció el calendario oficial de feriados, con los correspondientes días no laborables y decidió cuáles son los asuetos inamovibles y cuáles los trasladables.
Uno por uno, todos los feriados del 2026
Arranca el año y ya hay expectativas por conocer cuándo será el próximo fin de semana largo.
2 de enero 2026 · 08:16hs
Por un lado, el Gobierno fijó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 27.399 y el Decreto 614/2025: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Con estos días, serán un total de 12 fines de semana largos los que tenga el 2026.
El detalle del calendario nacional de feriados de 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.