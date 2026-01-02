Uno por uno, todos los feriados del 2026

Antes de fin de año, la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció el calendario oficial de feriados , con los correspondientes días no laborables y decidió cuáles son los asuetos inamovibles y cuáles los trasladables.

Por un lado, el Gobierno fijó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 27.399 y el Decreto 614/2025: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Con estos días, serán un total de 12 fines de semana largos los que tenga el 2026.