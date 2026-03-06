¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

Se puede consultar cómo votó cada legislador en distintas leyes desde 1993. Busca facilitar el acceso a datos para promover un voto más informado

La plataforma comovoto.dev.ar permite conocer cómo votó cada diputado o senador, su presentismo y su alineamiento político a lo largo del tiempo. Un desarrollador creó una plataforma que permite auditar, sin filtros ni tecnicismos, cómo votó cada representante en las leyes más polémicas.

Una herramienta clave para que el ciudadano sepa si el discurso de campaña coincide con la banca.

La herramienta fue desarrollada por el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano a información legislativa.

El docente universitario explicó que la iniciativa nació como una necesidad personal de acceder de manera rápida a información que ya es pública, pero que suele ser difícil de encontrar en los sitios oficiales del Congreso. “Surgió como una necesidad propia, tener alguna manera de buscar de manera fácil, rápida, accesible de cómo había votado algún legislador en particular o cómo se había votado alguna ley”, señaló.

En un contexto donde la coherencia política es un activo escaso, la inteligencia artificial llega para poner nombres y apellidos a las decisiones que cambian el rumbo del país.

Ya no se podrá ocultar más el voto

La plataforma permite realizar búsquedas por legislador o por ley. En el primer caso, ofrece datos sobre el historial parlamentario, cantidad de mandatos, nivel de presentismo en las sesiones y la evolución de su alineamiento político a lo largo de los años. También incluye el detalle de las votaciones no solo en general, sino incluso artículo por artículo en determinadas normas.

Claves

— Permite buscar por legislador o por ley y ver el detalle de las votaciones.

— Incluye datos de presentismo, mandatos e historial parlamentario.

— La información proviene de las actas oficiales de Diputados y del Senado.

— El sistema es de código abierto y fue desarrollado con asistencia de inteligencia artificial.

Quiroga explicó que toda la información se construye a partir de las actas oficiales de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y del Senado de la Nación Argentina. Sin embargo, sostuvo que la consulta directa en esos portales suele ser compleja para el usuario promedio, por lo que su proyecto busca simplificar el acceso a esos datos.

La plataforma ordena 30 años de decisiones legislativas

El investigador remarcó que el objetivo es contribuir a que los ciudadanos cuenten con más información al momento de votar. “La idea es que a la hora de ir a votar la próxima vez ese voto sea más informado, y eso obviamente eleva la calidad democrática”, afirmó.

Otro aspecto central del proyecto es que está desarrollado con código abierto, lo que permite que cualquier persona pueda reutilizar la base del sistema para crear herramientas similares destinadas a analizar votaciones en legislaturas provinciales o concejos deliberantes municipales.

Para la programación del sitio, Quiroga utilizó asistencia de inteligencia artificial. En particular, trabajó con el modelo Claude como apoyo en el desarrollo del código. De acuerdo con su experiencia, una tarea que años atrás le hubiera llevado varios meses pudo completarse en aproximadamente 20 horas de trabajo con la ayuda de esta tecnología.

Lo que hace disruptiva a esta plataforma es el uso de inteligencia artificial para el procesamiento de datos. Mediante algoritmos de análisis semántico, la herramienta no solo recopila actas de votación, sino que es capaz de contrastar en segundos miles de registros históricos para detectar contradicciones o cambios de postura en los legisladores. Es la tecnología puesta al servicio de la transparencia democrática.