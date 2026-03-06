Uno Santa Fe | Información General | votó

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

Se puede consultar cómo votó cada legislador en distintas leyes desde 1993. Busca facilitar el acceso a datos para promover un voto más informado

6 de marzo 2026 · 13:15hs
La inteligencia artificial al servicio de la democracia: cómo votó cada legislador desde 1993

ChatGPT

La inteligencia artificial al servicio de la democracia: cómo votó cada legislador desde 1993

La plataforma comovoto.dev.ar permite conocer cómo votó cada diputado o senador, su presentismo y su alineamiento político a lo largo del tiempo. Un desarrollador creó una plataforma que permite auditar, sin filtros ni tecnicismos, cómo votó cada representante en las leyes más polémicas.

Una herramienta clave para que el ciudadano sepa si el discurso de campaña coincide con la banca.

La herramienta fue desarrollada por el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano a información legislativa.

El docente universitario explicó que la iniciativa nació como una necesidad personal de acceder de manera rápida a información que ya es pública, pero que suele ser difícil de encontrar en los sitios oficiales del Congreso. “Surgió como una necesidad propia, tener alguna manera de buscar de manera fácil, rápida, accesible de cómo había votado algún legislador en particular o cómo se había votado alguna ley”, señaló.

En un contexto donde la coherencia política es un activo escaso, la inteligencia artificial llega para poner nombres y apellidos a las decisiones que cambian el rumbo del país.

Ya no se podrá ocultar más el voto

La plataforma permite realizar búsquedas por legislador o por ley. En el primer caso, ofrece datos sobre el historial parlamentario, cantidad de mandatos, nivel de presentismo en las sesiones y la evolución de su alineamiento político a lo largo de los años. También incluye el detalle de las votaciones no solo en general, sino incluso artículo por artículo en determinadas normas.

Claves

  • — Permite buscar por legislador o por ley y ver el detalle de las votaciones.
  • — Incluye datos de presentismo, mandatos e historial parlamentario.
  • — La información proviene de las actas oficiales de Diputados y del Senado.
  • — El sistema es de código abierto y fue desarrollado con asistencia de inteligencia artificial.

Quiroga explicó que toda la información se construye a partir de las actas oficiales de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y del Senado de la Nación Argentina. Sin embargo, sostuvo que la consulta directa en esos portales suele ser compleja para el usuario promedio, por lo que su proyecto busca simplificar el acceso a esos datos.

La plataforma ordena 30 años de decisiones legislativas

El investigador remarcó que el objetivo es contribuir a que los ciudadanos cuenten con más información al momento de votar. “La idea es que a la hora de ir a votar la próxima vez ese voto sea más informado, y eso obviamente eleva la calidad democrática”, afirmó.

Otro aspecto central del proyecto es que está desarrollado con código abierto, lo que permite que cualquier persona pueda reutilizar la base del sistema para crear herramientas similares destinadas a analizar votaciones en legislaturas provinciales o concejos deliberantes municipales.

Para la programación del sitio, Quiroga utilizó asistencia de inteligencia artificial. En particular, trabajó con el modelo Claude como apoyo en el desarrollo del código. De acuerdo con su experiencia, una tarea que años atrás le hubiera llevado varios meses pudo completarse en aproximadamente 20 horas de trabajo con la ayuda de esta tecnología.

Lo que hace disruptiva a esta plataforma es el uso de inteligencia artificial para el procesamiento de datos. Mediante algoritmos de análisis semántico, la herramienta no solo recopila actas de votación, sino que es capaz de contrastar en segundos miles de registros históricos para detectar contradicciones o cambios de postura en los legisladores. Es la tecnología puesta al servicio de la transparencia democrática.

votó diputado senador alineamiento plataforma leyes Conicet
Noticias relacionadas
Javier Milei

Milei ratificó que se retira de la política después de un eventual segundo mandato

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

ranking nacional de yerba 2025: cuales fueron las marcas mas elegidas por los argentinos

Ranking nacional de yerba 2025: cuáles fueron las marcas más elegidas por los argentinos

Los salarios de empleados del servicio doméstico tendrán un incremento en marzo, además del bono

Servicio doméstico: actualización de salarios en marzo

Lo último

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Último Momento
Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

Ovación
El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional