Javier Milei viaja a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump tras el auxilio financiero

El Presidente espera detalles del acuerdo económico durante la bilateral que se celebrará el martes en la Casa Blanca.

12 de octubre 2025 · 11:33hs
El presidente Javier Milei se prepara para protagonizar una de las semanas más importantes de su gestión, que incluye un nuevo viaje a Estados Unidos para concretar la tan ansiada reunión bilateral con su par republicano Donald Trump en la Casa Blanca.

El nuevo intercambio, ahora institucional, se da luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara un auxilio financiero para la Argentina y garantizara que la administración republicara hará lo necesario para colaborar con el libertario.

El lunes al mediodía, la delegación presidencial compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, partirá en un viaje exprés a Washington.

Allí los esperan el canciller Gerardo Werthein y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La bilateral tendrá lugar el martes, en el Salón Oval, en la que los equipos económicos avanzarán en los detalles y condiciones del auxilio económico, y luego se celebrará un almuerzo de trabajo del que participarán varios de los funcionarios libertarios.

La reunión se da en un complejo contexto económico marcada por la inestabilidad cambiaria y en las vísperas de las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre. Además, se celebrará luego de que el propio Bessent informara del rescate estadounidense que alcanza un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito sin fecha ni monto confirmados y la chance de que Estados Unidos compre bonos de deuda argentinos.

Si bien el equipo económico realizó un viaje previo a Washington, los funcionarios involucrados y hasta el mandatario se niegan a develar detalles del acuerdo. Sin embargo, Javier Milei se comprometió a protagonizar una entrevista televisiva el próximo miércoles, a su regreso al país.

De esta forma, el Presidente encabezará el decimotercer viaje a Estados Unidos en lo que va de su gestión y apunta a estrechar los lazos con la nación con la que ha remarcado, en más de una oportunidad, la alianza estratégica a la que apuesta.

La delegación libertaria se alojará en Blair House, la residencia oficial ubicada a metros de la Casa Blanca que abre sus puertas a jefes de Estado.

El equilibrio con China

Lo cierto es que más allá de su alineamiento estratégico, el libertario deberá hacer equilibrio en la relación de la Argentina con China que intensificó sus críticas contra Estados Unidos y reeditó la tensión.

Estas últimas horas, la embajada de China en la Argentina difundió un comunicado oficial con críticas a Bessent, quien admitió, en una entrevista en Fox News, que el presidente Javier Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”.

La letra de la difusión ordenada por el gobierno de Xi Jinping calificó las expresiones de “provocadoras” y sostuvo que revelan “una mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que aún domina a algunos funcionarios estadounidenses”.

Javier Milei Estados Unidos Donald Trump
