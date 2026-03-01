Qué son las sesiones extraordinarias, por qué el 1º de marzo, cómo seguir el discurso de Javier Milei y cuánto puede extenderse

El presidente argentino abre el año parlamentario este domingo, a las 21, ante el Congreso nacional. la fecha está establecida en la Constitución nacional, aunque no siempre fue así y tampoco en horario nocturno

Este domingo, el Congreso de la Nación dará inicio formal al período de sesiones ordinaria s, más allá de que ambas Cámaras sesionaron durante el mes de febrero. Esto último, ocurrió a instancias de una llamado del Poder Ejecutivo, que tiene la facultad para hacerlo, para convocar a sesiones extraordinarias.

Este 1º de marzo, como ocurre en cada inicio del tercer mes del año, el Congreso inicia la actividad legislativa ordinaria . La fecha marca, en rigor, el comienzo institucional del año parlamentario.

En términos formales, una sesión en el Congreso es la reunión a la que están convocados todos los integrantes de una de las dos Cámaras –Diputados y Senadores– y que se desarrolla en el recinto correspondiente, siempre que exista quórum.

Las sesiones ordinarias están establecidas por la Constitución Nacional que reconoce bajo ese nombre al período de sesiones que se extiende del 1° de marzo al 30 de noviembre. Durante ese lapso, los legisladores pueden debatir y sancionar iniciativas en el recinto, más allá del trabajo previo en comisiones, donde se analizan y dictaminan los proyectos.

Dentro de este esquema, las sesiones ordinarias pueden ser de tablas –en días y horarios fijados cada año, sin un temario específico– o especiales –que requieren la firma de al menos 10 legisladores de cada cámara para abordar una agenda determinada–

Tal como ocurre con las sesiones extraordinarias, este período puede ser prorrogado más allá del 30 de noviembre, pero esa facultad corresponde al Presidente de la Nación, de acuerdo con las atribuciones previstas en los artículos 63 y 99 (inciso 9) de la Constitución.

Por qué el 1° de marzo

La fecha de inicio de las sesiones ordinarias rige desde la reforma constitucional de 1994, que tuvo lugar durante la presidencia de Carlos Menem. A partir de entonces, se estableció que el calendario legislativo también concluya el 30 de noviembre.

Antes de esa modificación, la apertura se celebraba el 1° de mayo, ya que el Congreso sesionaba entre esa fecha y el 30 de septiembre.

Desde el regreso de la Democracia, todos los presidentes cumplieron con la obligación constitucional de asistir a la apertura de las sesiones ordinarias, tanto el 1º de mayo como el 1º de marzo.

Cómo seguir la transmisión en vivo

El discurso de apertura de sesiones legislativas del presidente Javier Milei comenzará este domingo, a las 21, según lo anunciado. El mensaje presidencial se emitirá por cadena nacional. De este modo, todos los canales de televisión abierta y las señales informativas por cable transmitirán el discurso completo.

Asimismo, la señal oficial estará disponible en los canales de YouTube de la Presidencia de la Nación y del Senado de la Nación.

En cuanto a la duración del discurso, según el decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial, la transmisión oficial se extenderá desde las 20.55 hasta las 23.30, por lo que la emisión completa tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Es el segundo año consecutivo en el que el presidente Milei opta por dirigirse a la Legislatura nacional en horario nocturno, en el prime time televisivo.

• LEER MÁS: Milei fijó el horario de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1° de marzo