Jornada positiva para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Esgrima y Libertad (SJN) consiguieron festejar en sus respectivas presentaciones en el segundo weekend de la Liga Nacional Masculina.

16 de enero 2026 · 12:14hs
Gran triunfo consiguió Gimnasia y Esgrima en la Liga Nacional Masculina.

Se puso en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional Masculina 2026 que organiza la FeVA con tres encuentros que se disputaron en nuestra zona. Lograron festejar Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Libertad de San Jerónimo Norte, mientras que Villa Dora cayó en un partidazo frente a Obras de San Juan. En la presente jornada de viernes, habrá cinco partidos con juego en Santa Fe, Córdoba y la provincia de San Luis.

Gimnasia y Libertad festejaron en la LNVM

Por la Zona B de la competencia nacional, en el estadio Húngaro Crespi, ante un buen marco de público, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se impuso a Infernales de San Luis por 3 a 0 con los arbitrajes de Yesica Sotelo y Daniel Vildoza. Los parciales para la escuadra de 4 de Enero y Juan de Garay fueron de 28 a 26, 26 a 24 y 25 a 21.

Se trató de un partido muy parejo en el que los conducidos por Pablo Laurancena lograron imponerse en sets corridos. En los dos primeros chicos las acciones fueron muy picantes y muy calientes, y muy cerrados, y en el tercero, si bien no bajó la intensidad, los dueños de casa lo ganaron con absoluta claridad ante un rival muy duro que se plantó muy bien. Dos equipos con un gran nivel que dejaron todo en la cancha.

Para los Lobos se trató de la segunda victoria en la competición ya que en el primer weekend se impuso a Ferro Carril Oeste en Caballito y cayó frente a Estudiantes de La Plata. En la noche del viernes, a partir de las 21, en el mismo escenario principal, Gimnasia y Esgrima recibirá a Ateneo Mariano Moreno de Catamarca con los arbitrajes de Daniel Vildoza y Yesica Sotelo.

Por la Zona A, en el estadio Andrés Meynet, en un partidazo, Villa Dora perdió ante Obras de San Juan por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Renzo Leiva y Nicolás Casado. Los parciales fueron de 33-31, 28-30, 21-25 y 24-26. El elenco sanjuanino se llevó el triunfo y lo consiguió en un partido muy caliente y muy equilibrado.

Por su parte, en La Calderita, en otro choque muy intenso y equilibrado, Libertad de San Jerónimo Norte doblegó a Unión Vecinal de Trinidad de la provincia de San Juan por 3 a 2 con parciales de 22-25, 15-25, 28-26, 25-21 y 15-11. Fue un buen triunfo ya que le permitió a los dirigidos por Estanislao Vachino recomponerse de lo que fueron sus dos primeras presentaciones, con derrotas ante Lafinur en San Luis y La Calera en Córdoba.

En la presente jornada habrá tres cotejos para completar la primera jornada del segundo weekend. En barrio Sargento Cabral, a partir de las 21, Villa Dora recibirá a Unión Vecinal de Trinidad, y en el departamento Las Colonias, Libertad de San Jerónimo Norte lo hará frente a Obras de San Juan. Los dos representantes paranaenses jugarán de visitante. A las 21, Echagüe de Paraná jugará con La Calera en Córdoba, y el Paraná Rowing Club con Lafinur en la provincia de San Luis.

