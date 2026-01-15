Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora arrancará este viernes 16 su participación en la Liga Argentina Femenina 2026 visitando a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En el primer weekend jugará frente a Gimnasia y ante Estudiantes en la ciudad de La Plata.

Este viernes 16 de enero se producirá el debut oficial de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina de Vóley 2026 que organiza la FeVA. Las Doras bajaron el telón de la pretemporada con una serie de amistosos en lo que se denominó la copa Cordial. Bajo la conducción de Eduardo Rodríguez, Villa Dora jugará a partir de las 21 en el polideportivo Víctor Nethol frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata .

La Liga Argentina Femenian tendrá finalmente 15 equipos participantes en la temporada 2026. Gimnasia de La Plata, el campeón defensor, volverá a estar presente y también llegan de la LNVF San Isidro, Club Bell y Bahiense del Norte. En este primer weekend, la escuadra de barrio Sargento Cabral, volverá a jugar el próximo sábado 17 a partir de las 21 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Jorge Luis Hirschi.

LEER MÁS: Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Se han sumado varios refuerzos, entre ellas la punta-receptora Lara Espeche que viene de Banco Provincia de La Plata, la central Julia Paulini oriunda de Capitán Bermúdez, y la opuesta brasileña Paloma Lopes de 31 años, y su última institución es el Volley Project UKF Nitra de Eslovaquia. Se sumó la central Valentina Ruhl desde el Paraná Rowing Club; María Eugenia Martínez, punta-receptora formada en Diamantino; y Julieta Ruelli, punta-receptora oriunda de Villa Constitución.

También hay varias caras conocidas, como el caso de la armadora de Banco Provincial de Santa Fe, la opuesta de la selección santafesina y Panterita, Emma Oldani, que ya jugó varias ligas, y que se formó en Santoto Vóley. Se destaca el regreso de Karina Suligoy, armadora oriunda de Romang, que llegó a Villa Dora en 2019.

"Esta institución impone un desafío siempre. Vamos a iniciar la Liga con muchas expectativas. El objetivo es estar lo más arriba posible, ser siempre protagonistas. El equipo que pudimos armar nos compromete a hacer un buen papel" consignó Eduardo Rodríguez entrenador principal del equipo femenino de Villa Dora.

Villa dora voley.jpg En el primer weekend jugará frente a Gimnasia y ante Estudiantes en la ciudad de La Plata.

El entrenador de las Doras aseguró que "cualquier equipo que busca ser protagonista de esta Liga tiene que tener una muy buena base con jugadoras del club. Villa Dora durante todo el año es siempre protagonista de la competencia local, a nivel provincial y ni que hablar de las inferiores, donde se trabaja mucho y bien. Se buscaron algunas jugadoras para darle un salto de calidad al equipo, para potenciar a las chicas del club".

En el mismo sentido expresó que "tenemos objetivos altos. Primero tenemos que competir contra todos los equipos. Queremos estar entre los mejores. Para eso venimos trabajando día a día. Estoy muy contento con este desafío, por lo que significa el torneo, el club, pero estamos preparados para dar lo máximo".

LEER MÁS: Se puso en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóley con un triunfo de Villa Dora

"Villa Dora ha sumado una o dos jugadoras por rol para tener la competitividad que demanda esta competencia. Se han hecho muchos y buenos entrenamientos, con muchos partidos amistosos, con giras incluidas, buscamos rodaje, y apostando a siempre a dejar al club lo más alto posible" remarcó el DT del conjunto de barrio Sargento Cabral.

El plantel femenino de Villa Dora está integrado por las siguientes jugadoras: Julieta Ruelli, Elisa Seveso, Eugenia Pereyra, Catalina Turina, Karika Suligoy, Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Bárbara Peralta, Pilar Cina, Morena Fernández, Melani Romero, Samara Sasia, Paulina Pasero, Julia Paulini, Abril Araya, Paloma Bruera, Abril Chirino y Paloma Lopes. Entrenador principal: Eduardo Rodríguez; Noir Licel y Julián Barovero (asistente técnico); Sebastián Arabi (preparador físico), Agustín Ramseyer (estadístico) y Marcelo Perri (manager).