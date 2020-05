José Alonso: "Colón está ordenado financieramente"

El vicepresidente primero de Colón José Alonso mantuvo una extensa charla con el programa La Voz del Sabalero por Radio Sol 91.5 y allí abordó diferentes temas. Desde la creación de la nueva Liga Profesional de Fútbol, la posible vuelta a los entrenamientos y cuando se podría reanudar la competencia. Y también se refirió a la situación económica que atraviesa Colón y al tema Pancho Ferraro.

Respecto a la creación de la Liga Profesional de Fútbol dijo: "Es un nuevo enfoque institucional, todos sabemos que cuando estaba la Superliga se hablaba de un doble comando. Llegó un momento que los dirigentes del fútbol trataron de volver a la casa madre que es la AFA y a través de eso seguir manteniendo una liga que la dirija gente del fútbol y no un CEO. En cierta forma, se va a alinear un pensamiento único y qué es lo que el fútbol necesita".

Y consultado por la ausencia de Colón en los cargos de la Liga Profesional expresó: "No solamente Colón, sino como 10 clubes que no participan como asambleístas en decisiones importantes. Pero la realidad es que el fútbol argentino siempre tuvo esa centralización de equipos grandes dentro de las decisiones".

Para luego agregar "No es que Colón no entra porque no quiera, nosotros hicimos un trabajo en estos años de participar activamente en Superliga y en AFA, pero este nuevo poder se centralizó en los grandes clubes y el presidente actual (Chiqui Tapia) ha confiado en generar un Comité Ejecutivo donde tengan participación los equipos grandes".

image.png

En cuanto a una posible vuelta a los entrenamientos manifestó: "Si se iniciara el entrenamiento a mitad de junio, habría casi un mes de preparación de una decisión general de todos los clubes para poder empezar a entrenar. Y a partir de ahí, en julio o con suerte en agosto dependiendo del pico, pueda empezar el campeonato. Hoy estamos supeditados a un decreto de Necesidad de Urgencia de la Presidencia de la Nación por un problema sanitario a nivel nacional".

A la hora de hablar de la situación financiera de Colón informó: "Colón está controlado y ordenado financieramente. Pero esto no puede perdurar mucho porque no solo nos va afectar a nosotros, sino también a varios clubes. Nosotros mes a mes estamos alambrando para que lleguen los recursos de la televisión y sponsoreos, que son los recursos ordinarios junto con los socios, que le permite a uno disponer de finanzas".

"Hemos sido previsores y en este momento estamos ordenados, tratando de cumplir los compromisos que tenemos. Hay clubes que el 90% de su presupuesto son los derechos televisivos. Si esa plata no ingresa es difícil. En el caso de Colón, tenemos que agradecer que hay montón de socios que con un esfuerzo maravilloso han seguido contribuyendo en estos meses difíciles. Hay otra gente que no lo pudo hacer, pero es totalmente comprensible", aseveró.

image.png

Y siguiendo con el panorama económico contó: "El porcentaje de incidencia de los derechos televisivos en Colón rozó en algunos momentos el 35% y otros momentos el 45% y a veces 50%. Depende el momento de los sponsors y de la cuota del socio. Actualmente tenemos un sponsoreo gestionado por Superliga que por ahora están pagando y los sponsoreos nuestros están cumpliendo hasta ahora también".

También en parte de la extensa nota habló sobre la situación de Pancho Ferraro "Tiene contrato hasta el 30 de junio, pero el está ausente por la edad. Cuando venza el contrato, estimo que ya no va a continuar más. Tendremos que definir en la mesa directiva si va a seguir ese cargo de director deportivo o no".

Luego llegó el turno de los nombres propios y allí se refirió a Facundo Garcés, Brian Galván y Tomás Sandoval. Sobre la chance de haerle contrato al defensor opinó: "Todos lo que lo conocemos sabemos que él se quiere quedar y además tiene todas las condiciones, obviamente que tiene mi voto para que pueda firmar el contrato".

image.png

Del Tucu Galván dijo "Él empezó a jugar, por supuesto que es un buen jugador y buen pibe, después tuvo una lesión de casi un año, no renovó y ese tiempo que pasó fue y se inscribió en otro club y en otra liga. Debería haber sido un poco más justo o equilibrado". Y sobre Sandoval expresó: "Él está profesionalizado, lo han probado muchos técnicos. Depende del entrenador si lo tiene en cuenta o no".

Ya en el final hizo referencia al reclamo que realizó Colón por la supuesta mala inclusión de Jorge Pinos "Hemos utilizado todos los recursos que se necesitaron, nosotros creemos que es una defraudación de una asociación hacia la Conmebol. Nos contestaron desde la Unidad Disciplinaria y nosotros apelamos. Y esa apelación tiene que responder Independiente del Valle. Estamos a la expectativa sobre qué respuesta vamos a tener para seguir avanzando en este reclamo que consideramos que es adecuado. Tenemos el apoyo absoluto de AFA a través del presidente Tapia".