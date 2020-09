Abrazo simbólico a Tribunales para pedir justicia por el femicidio de Vanesa Castillo

Esta mañana desde temprano se concentraron docentes para hacer un "abrazo simbólico" a los tribunales santafesinos. Con distanciamiento y barbijo, familiares y colegas de Vanesa Castillo reclamaron que "se conozca toda la verdad". El acto se hizo en medio del juicio contra Juan Ramón Cano como autor del femicidio de la docente Vanesa, cometido el 15 de febrero en 2018 en el distrito costero de Alto Verde. El juicio oral y público comenzó a ser televisado el lunes con los alegatos de apertura, y este viernes también se transmiten los alegatos finales desde las 8.30.

"Esperamos justicia y que se siga investigando. Creemos que no hay mucha voluntad para llegar al fondo de la verdad. No solo está implicado en este femicidio el autor material, sino que hay gente que lo mandó a hacer y sobre eso no se ha investigado. No se quiere investigar, no se entiende por qué. La semana fue muy intensa, vemos día a día que se nos escucha, pero que a la vez en el juicio intentaron callar algunas manifestaciones nuestras. Incluso a la abogada querellante le rechazaron muchos de los cuestionamientos que hizo. Es como que hubiese una voluntad de cerrar aquí y no seguir adelante", comentó una colega de Vanesa de la escuela Victoriano Montes de Alto Verde a UNO Santa Fe en las afueras de tribunales.

Embed

Tal como declararon varios compañeros de Vanesa durante las audiencias testimoniales, esta colega insistió: "Esta persona no actuó sola, él mismo lo dijo en una de las audiencias. Está registrado y grabado lo que dijo, nosotros entendimos enseguida que era así. Fue por encargo. Nadie va a una escuela a donde hay maestros y niños, armado. Nadie clava 13 puñaladas bestiales a una persona porque no le pudiste vender un par de chancletas como es lo que dice una versión. Estaba merodeando la escuela los días anteriores, fue planificado".

vanesa castillo.jpg

"Vamos a ver el lunes, es necesario acompañar a la familia que se siente muy sola en esto. Es algo que tocó a esta familia pero le puede tocar a cualquier otra que tiene que afrontar algo así. Ya sean docentes, asistentes sociales, psicólogos, personal sanitario, ya sabemos que cuando suceden estos casos de vulneración de derechos y hay una denuncia, los agresores, los violentos, tratan de intimidar para que estas denuncias no se hagan, y amenazan. Y el agente del Estado que tiene que hacer la denuncia se queda solo, desprotegido, expuesto. Y el Estado no actúa, como no lo hizo con Vanesa", agregó la compañera de la maestra asesinada.

Y concluyó: "Las circunstancias de este aislamiento obligatorio nos lleva a que sea simbólico, pero con responsabilidad porque no queremos dejar a la familia de Vanesa sola otra vez".

FOTOS WEB.jpg

Las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera solicitaron la pena de prisión perpetua para el acusado por la autoría de los delitos de homicidio calificado, por ser con alevosía y ensañamiento, y por mediar violencia de género (femicidio), amenazas calificadas, agresión con toda arma y atentado a la autoridad. Todos los delitos fueron atribuidos en concurso real.

La querella, a cargo de Carolina Walker, solicitó la misma pena y además pidió la ampliación de la acusación por el delito de homicidio calificado por precio o promesa remunerativa. La letrada argumentó que el mismo Cano confesó haber sido contratado para asesinar a la maestra. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

Esta semana pasaron testigos que dieron su declaración ante los jueces Rosana Carrara (presidente), José Luis García Troiano y Leandro Lazzarini. Este lunes a las 13 será la lectura de la sentencia.