Abuso sexual en la escuela Macagno: Tadeo Azcurra, exasistente escolar, recibió una condena de nueve años de cárcel

El tribunal resolvió una pena inferior a la solicitada por la acusación. La fiscal Jorgelina Moser Ferro destacó el accionar de la institución tras la denuncia.

Condenaron a nueve años de prisión a Tadeo Azcurra por abuso sexual contra una alumna de la escuela Macagno

La Justicia de Santa Fe dio a conocer este miércoles la condena contra Tadeo Azcurra , quien fue sentenciado a nueve años de prisión por el delito de abuso sexual cometido contra una alumna de siete años de la escuela Macagno , donde se desempeñaba como asistente escolar.

La resolución fue dictada por el tribunal interviniente y quedó por debajo de lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la querella , que durante el juicio habían requerido una pena de 18 años de prisión para el acusado.

Tras conocerse el fallo, la fiscal de la causa, Jorgelina Moser Ferro, valoró especialmente la respuesta institucional que tuvo la comunidad educativa una vez que se tomó conocimiento de la denuncia.

"La escuela se comportó excelente, enseguida guardaron videos y se pusieron a disposición para que se pudiera resguardar la situación", expresó la funcionaria judicial.

Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación, la colaboración de la institución fue fundamental para preservar elementos probatorios y acompañar el proceso de investigación desde el primer momento.

Destacan la actuación de la escuela Macagno

Moser Ferro también señaló que durante la investigación no surgieron antecedentes previos vinculados al condenado. "No había ningún antecedente en relación a este hombre", afirmó.

En ese contexto, la fiscal fue consultada acerca de las repercusiones que generó el caso y las eventuales presiones que pudo haber enfrentado la acusación debido a la sensibilidad de los hechos.

La fiscal descartó presiones durante la investigación

Al respecto, la funcionaria judicial aseguró que el trabajo del equipo investigador se desarrolló con convicción y respaldado por las pruebas reunidas. "No sentimos presiones, estaba convencida y estaban los elementos de prueba", sostuvo Moser Ferro luego de la lectura de la sentencia.

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