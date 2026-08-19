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Tragedia en barrio Reyes de San Justo: la fiscal de la causa ordenó la autopsia del menor de 6 años fallecido

Ocurrió en las primeras horas de la tarde de este miércoles en una vivienda de barrio Reyes. La fiscal Daniela Montegrosso quedó al frente del legajo penal y dispuso la aprehensión de la joven de 22 años. Este jueves habrá una conferencia de prensa de la Fiscalía Regional.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

19 de agosto 2026 · 19:59hs
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Tragedia en barrio Reyes de San Justo: el fiscal de la causa ordenó la autopsia del menor de 6 años fallecido

Tragedia en barrio Reyes de San Justo: el fiscal de la causa ordenó la autopsia del menor de 6 años fallecido

La Unidad Fiscal San Justo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación penal para determinar las circunstancias en torno a la muerte de un niño, registrada en las primeras horas de la tarde de este miércoles en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo.

La fiscal a cargo del caso, Daniela Montegrosso, ordenó de inmediato una serie de medidas de prueba en el lugar del hecho y dispuso la detención de la madre del menor, una joven de 22 años identificada por sus iniciales como R.M.

LEER MÁS: Conmoción en la ciudad de San Justo: hallaron muerto a un nene de 6 años en brazos de su madre, que quedó aprehendida

"Se ordenaron múltiples diligencias tendientes a esclarecer lo sucedido, entre ellas la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima", indicaron desde la Unidad Fiscal San Justo (MPA).

Conferencia de prensa en la Fiscalía

Para aportar precisiones sobre el avance de las primeras medidas probatorias y el encuadre legal de la causa, las autoridades judiciales del MPA ofrecerán un contacto oficial con los medios de comunicación.

La conferencia estará encabezada por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción, Jorge Nessier, y la fiscal del caso, Daniela Montegrosso:

Fecha y hora: jueves a las 10:00.

Lugar: sede de la Unidad Fiscal San Justo (Independencia 2362).

San Justo muerte menor Fiscalía
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