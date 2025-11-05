Prisión preventiva para dos hombres investigados por abusos sexuales a tres niñas en Santa Rosa de Calchines

Los imputados, de 30 y 64 años, son investigados por hechos ocurridos en perjuicio de integrantes de sus propias familias y, en uno de los casos, contra una víctima ajena a su entorno.

Dos hombres fueron puestos en prisión preventiva en el marco de investigaciones por abusos sexuales cometidos en perjuicio de tres niñas en Santa Rosa de Calchines , departamento Garay. Las medidas fueron ordenadas por el juez Sebastián Szeifert a solicitud de la fiscal Rosario Haeffeli , tras audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe .

Los imputados tienen 30 y 64 años y fueron identificados por sus iniciales NQ y RHM . Según explicó la fiscal del MPA, el primero de ellos permanecerá detenido en un establecimiento penitenciario , mientras que el segundo deberá cumplir la medida de manera domiciliaria , en una vivienda de la capital provincial .

“Si bien se trata de legajos penales diferentes, el avance de estas investigaciones da cuenta de la continuidad del trabajo que venimos realizando frente a casos de violencia sexual en Santa Rosa de Calchines”, señaló Haeffeli. La funcionaria recordó además que la semana pasada “quedó en preventiva otro imputado por abusar de una niña de su entorno en la misma localidad”.

Dos víctimas en un caso

Respecto del hombre identificado como NQ, la fiscal sostuvo que se le atribuyen ilícitos en perjuicio de dos niñas. “Una de ellas forma parte de su familia y fue abusada en reiteradas oportunidades en una vivienda. El último hecho ocurrió hace pocas semanas”, indicó.

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

La investigación comenzó tras una denuncia radicada luego de que la víctima contara en la escuela que era sometida a prácticas sexuales. Posteriormente, la niña fue entrevistada en cámara Gesell, donde brindó un relato calificado como “contundente” por la fiscalía.

En relación con la otra víctima, Haeffeli explicó que el año pasado el mismo hombre atentó contra la integridad sexual de una niña ajena a su entorno, mientras jugaba en la vía pública. “La menor también fue entrevistada en cámara Gesell, relató con precisión lo ocurrido y, finalmente, se dispuso la detención del imputado”, agregó.

Signos de abuso en la tercera víctima

Por su parte, el otro investigado, de iniciales RHM, fue imputado como autor de abusos sexuales reiterados contra una niña integrante de su familia, que solía quedarse a dormir en su domicilio.

Según detalló la fiscal, “el jueves 9 del mes pasado, la madre de la víctima advirtió signos físicos de abuso sexual en su hija y la llevó al SAMCo local, donde la pequeña reveló sus padecimientos”. Tras la denuncia, se realizó la entrevista en cámara Gesell y luego se concretó la detención del acusado.

El hombre de iniciales NQ es investigado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, mientras que RHM enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la guarda.

Ambas investigaciones continúan en curso bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, con medidas de protección vigentes para las víctimas y sus familias.