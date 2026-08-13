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Femicidio de Florencia Gómez: confirmaron la prisión preventiva del único detenido y buscan identificar al segundo agresor

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Adrián “El Gordo” Lucero, único imputado y detenido por el crimen de Florencia Gómez, ocurrido en octubre de 2020 en San Jorge. La acusación sostiene que la joven fue atacada a golpes en un camino rural por Lucero y otro hombre que todavía no fue identificado.

13 de agosto 2026 · 19:17hs
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Femicidio de Florencia Gómez: confirmaron la prisión preventiva de Adrián Lucero

Femicidio de Florencia Gómez: confirmaron la prisión preventiva de Adrián Lucero, único imputado.

La Justicia santafesina confirmó la prisión preventiva de Adrián “El Gordo” Lucero, único detenido e imputado en la causa que investiga el femicidio de Florencia Gómez, ocurrido el 12 de octubre de 2020 en la ciudad de San Jorge, departamento San Martín.

La decisión fue adoptada por el juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Alejandro Tizón, durante una audiencia realizada en el Anexo de los Tribunales de la capital provincial. El magistrado rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Lucero, a cargo del abogado Alejo Petrone.

De esta manera, el acusado continuará detenido en la cárcel de Las Flores, mientras avanza la investigación. El fallo también ratificó la decisión adoptada en primera instancia por el juez Pablo Ruiz Staiger, quien había dispuesto la prisión preventiva.

El fiscal Omar De Pedro, a cargo de la investigación, confirmó que la Cámara hizo lugar al planteo realizado por la Fiscalía y por los representantes de la familia de la víctima, la querellante Carolina Walker Torres y el abogado Matías Pautasso.

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La acusación contra Lucero

Lucero está imputado como presunto autor del femicidio de Florencia Gómez. De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, el ataque ocurrió cuando la joven caminaba por inmediaciones del cruce de avenida Nottebohn y un camino rural, ubicado aproximadamente a 1.300 metros de la ruta provincial 13.

Según la acusación, Lucero habría amenazado a Florencia con un arma de fuego y comenzado a golpearla violentamente en la cabeza. En ese momento, otro hombre habría salido desde un sector de cañaverales ubicado junto al camino.

La investigación sostiene que ambos agresores golpearon reiteradamente a la víctima en distintas partes del rostro, entre ellas los ojos, la boca y la frente, utilizando la culata de un arma para reducirla.

Posteriormente, siempre según la hipótesis fiscal, uno de los hombres habría llevado a Florencia hacia la zona ubicada detrás del cañaveral, donde continuó el ataque. La acusación sostiene que finalmente la víctima recibió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza con una piedra de gran tamaño.

Un segundo agresor todavía no fue identificado

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar quién fue el segundo hombre que, según la acusación, participó del ataque.

La hipótesis surgió, entre otros elementos, a partir del testimonio de una persona cuya identidad permanece bajo reserva. Ese testigo habría aportado información sobre la secuencia del crimen y sobre los movimientos posteriores de los agresores.

De acuerdo con ese relato, después del ataque los hombres habrían hecho referencia a las hijas de Florencia antes de escapar del lugar a bordo de una motocicleta tipo Scooter 110 cc de color negro, que habría sido conducida por Lucero.

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La Fiscalía también sostiene que durante la fuga los agresores se llevaron el teléfono celular de la víctima y que luego lo descartaron a pocos metros del lugar del crimen. La piedra que habría sido utilizada para golpear a Florencia también habría sido abandonada en las inmediaciones.

La causa continúa bajo investigación

La confirmación de la prisión preventiva mantiene a Lucero privado de su libertad mientras continúa la investigación del femicidio.

Para la Fiscalía y la querella, la permanencia del imputado en prisión resulta necesaria mientras se profundizan las medidas destinadas a esclarecer la participación que habría tenido en el crimen y, especialmente, a determinar la identidad y responsabilidad del segundo hombre señalado en la acusación.

El femicidio de Florencia Gómez ocurrió en octubre de 2020 y desde entonces la investigación atravesó distintas etapas hasta llegar a la actual situación procesal, con Lucero como único imputado detenido.

Con el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, el acusado continuará en prisión y la causa seguirá su curso judicial.

Florencia Gómez femicidio prisión preventiva justicia investigación
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