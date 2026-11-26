Las pericias informáticas permitieron determinar que los investigados no solo tenían fotografías y videos ilegales, sino que también los compartían con terceros a través de una red de intercambio de archivos. Las fiscales adelantaron que presentarán la acusación en las próximas horas.

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Las fiscales Jorgelina Moser Ferro y Vivian Galeano reimputaron a dos hombres de 48 y 41 años, identificados por sus iniciales como M.J. y LP., como autores del delito de facilitación de material de abuso sexual infantil . La audiencia se realizó este jueves por la mañana en la Unidad Fiscal Especializada en Violencias de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de la Fiscalía Regional 1, en la ciudad de Santa Fe.

Los dos hombres habían comenzado a ser investigados por la tenencia de fotografías y videos ilegales . Sin embargo, a partir de los resultados de las pericias informáticas, los investigadores pudieron establecer que también ponían esos archivos a disposición de otras personas a través de redes de transmisión e intercambio.

"Si bien los imputados comenzaron a ser investigados por la tenencia de fotografías y videos ilegales, se pudo determinar que además los ponían a disposición de otras personas mediante redes de transmisión de archivos", explicaron las fiscales.

Además, las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que la investigación ya concluyó y anticiparon que presentarán la acusación contra ambos hombres en las próximas horas.

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Cómo funcionaba la red de intercambio de archivos

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían cometido entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, desde computadoras ubicadas en los domicilios particulares de los imputados, en la ciudad de Santa Fe.

Uno de los investigados, identificado como M.J., tenía su domicilio en 1º de Mayo al 3.000, mientras que L.P. residía en San José al 2.200.

Según detallaron Moser Ferro y Galeano, ambos estaban involucrados en una red de tipo Peer to Peer (P2P), un sistema que permite que los usuarios funcionen simultáneamente como servidores y consumidores de archivos. Para realizar los intercambios utilizaban el programa eMule.

A través de esta plataforma, los dos hombres habrían compartido con terceros fotografías y videos de contenido sexual que involucraban a niños y niñas menores de 13 años.

En el marco de la investigación, las fiscales también señalaron que en mayo de 2024 se secuestraron al imputado de iniciales LP 717 archivos multimedia de características similares a los que había distribuido por internet meses antes.

Qué delitos les atribuyeron a los dos hombres

En la audiencia, a ambos investigados se les atribuyó la autoría de facilitación de material de abuso sexual infantil agravada, debido a que los archivos contenían representaciones de menores de 13 años.

Además, al hombre identificado como L.P. se le imputó otro delito: tenencia de material de abuso sexual infantil con fines inequívocos de distribución agravada, también por involucrar representaciones de niños y niñas menores de 13 años.

Con la investigación finalizada, el MPA avanzará ahora con la presentación de la acusación contra los dos imputados.