Legislatura: aprobaron los pliegos de tres nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia

La Asamblea dio el visto bueno a los candidatos propuestos por el gobierno provincial en el marco del recambio por límite de edad establecido en la nueva Constitución

La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe , en el marco del proceso de renovación impulsado por el gobierno.

El recambio responde al límite de edad de 75 años establecido por la nueva Constitución provincial para los magistrados del máximo tribunal. En ese contexto, se prevé la salida de Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco . Hasta el momento, solo Spuler formalizó su renuncia a partir de septiembre, mientras que los otros dos jueces manifestaron verbalmente que dejarán sus cargos en noviembre, aunque aún no presentaron la dimisión por escrito.

Audiencia pública e impugnaciones

Previo a la aprobación legislativa, se desarrolló una audiencia pública en la que se presentaron distintas impugnaciones. La Red de Mujeres por la Paridad cuestionó que, pese a la incorporación de una segunda mujer, el tribunal seguirá manteniendo mayoría masculina. Por su parte, el Colegio de Magistrados de Rosario planteó reparos respecto a la designación de reemplazantes cuando todavía no se formalizaron todas las vacantes.

Las objeciones fueron respondidas por la diputada Lionela Cattalini, presidenta de la comisión bicameral de Acuerdos. La legisladora sostuvo que la incorporación de una segunda mujer “es un avance”, aunque reconoció que la discusión sobre la paridad continúa abierta.

En cuanto a la falta de renuncias formalizadas, señaló que la Constitución provincial es clara respecto al límite de edad y que los mandatos de los magistrados alcanzados por esa cláusula se encuentran vencidos.

Los desafíos del máximo tribunal

Tras la audiencia, los integrantes de la comisión entrevistaron a los postulantes. En ese marco, Jorgelina Genghini sostuvo que uno de los principales desafíos del tribunal será “recuperar y sostener la confianza de la sociedad”.

“La legitimidad del cargo está dada por la preservación del orden constitucional, pero es necesario fortalecer la credibilidad a través de las resoluciones y los tiempos de respuesta”, expresó.