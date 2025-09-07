Uno Santa Fe | Judiciales | cinco

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Lucas Exequiel Díaz y Oscar Nahuel Díaz recibieron penas de cumplimiento efectivo tras un juicio abreviado. Colocaron piedras en la autopista Santa Fe–Rosario para provocar accidentes y luego robaron a las víctimas, entre ellas una fiscal del MPA y su familia.

7 de septiembre 2025 · 12:48hs
Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Dos hombres identificados como Lucas Exequiel Díaz y Oscar Nahuel Díaz fueron condenados a cinco años de prisión cada uno por haber colocado piedras de gran tamaño en la autopista Santa Fe–Rosario con el objetivo de provocar siniestros viales y robar a los automovilistas que transitaban por la zona.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche, en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo del fiscal Omar De Pedro, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia. Las víctimas fueron notificadas del fallo y manifestaron su conformidad.

El fiscal precisó que, minutos después de la 1.30 del domingo 25 de febrero de 2024, los dos condenados y al menos otro cómplice colocaron una piedra en la traza de la autopista, a la altura del cementerio de Santo Tomé. “Actuaron con la intención de provocar accidentes y luego apoderarse de los bienes de los conductores que no pudieran continuar su marcha”, explicó De Pedro.

En esas condiciones, un vehículo que trasladaba a un hombre, una mujer y un niño impactó contra la piedra. El chofer logró maniobrar para evitar un siniestro fatal, aunque una de las ruedas delanteras se destruyó y debió descender para reemplazarla.

Otro auto se detuvo para auxiliar a la familia accidentada. En él viajaba una fiscal del MPA junto a su pareja y sus dos hijas menores de edad. Aprovechando la vulnerabilidad de ambos grupos familiares, los agresores los amenazaron con armas de fuego y un cuchillo y les robaron pertenencias.

Según detalló el fiscal, los asaltantes sustrajeron dos ruedas de auto, cuatro teléfonos celulares, una caja de herramientas, cheques y dinero en efectivo, juegos de llaves, tarjetas bancarias y documentación personal, entre la que se encontraba la identificación oficial de la funcionaria judicial.

Tentativa de homicidio y robo calificado

De Pedro remarcó que los imputados eran conscientes del riesgo de provocar muertes al colocar piedras en plena calzada, más aún en condiciones climáticas adversas: llovía y había escasa visibilidad.

Finalmente, ambos reconocieron su responsabilidad como coautores de tentativa de homicidio con dolo eventual y de robo calificado (por el uso de arma de fuego cuya aptitud para disparar no pudo acreditarse, por el empleo de un arma blanca y por haber actuado en poblado y en banda).

El defensor de los condenados aceptó los términos del juicio abreviado, lo que permitió la imposición de las penas sin necesidad de un debate oral y público.

• LEER MÁS: Colocaron piedras y escombros en la autopista y asaltaron de manera violenta a un conductor

cinco prisión piedras
Noticias relacionadas
Tribunales de Santa Fe

Tres años de prisión para un hombre por robos en dos panaderías y una heladería de la ciudad de Santa Fe

El acusado. El inédito juicio es el primero que se da en la ciudad de Santa Fe y será coordinado por la jueza penal Rosana Carrara.

Primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe: pedirán prisión perpetua para el acusado de un resonante crimen

El acusado. El inédito juicio es el primero que se da en la ciudad de Santa Fe y será coordinado por la jueza penal Rosana Carrara.

Comienza el primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe: pedirán prisión perpetua para el acusado de un resonante crimen

Lo último

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Último Momento
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Ovación
Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional