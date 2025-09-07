Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Lucas Exequiel Díaz y Oscar Nahuel Díaz recibieron penas de cumplimiento efectivo tras un juicio abreviado. Colocaron piedras en la autopista Santa Fe–Rosario para provocar accidentes y luego robaron a las víctimas, entre ellas una fiscal del MPA y su familia.

Dos hombres identificados como Lucas Exequiel Díaz y Oscar Nahuel Díaz fueron condenados a cinco años de prisión cada uno por haber colocado piedras de gran tamaño en la autopista Santa Fe–Rosario con el objetivo de provocar siniestros viales y robar a los automovilistas que transitaban por la zona.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche , en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo del fiscal Omar De Pedro , quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia. Las víctimas fueron notificadas del fallo y manifestaron su conformidad.

El fiscal precisó que, minutos después de la 1.30 del domingo 25 de febrero de 2024, los dos condenados y al menos otro cómplice colocaron una piedra en la traza de la autopista, a la altura del cementerio de Santo Tomé. “Actuaron con la intención de provocar accidentes y luego apoderarse de los bienes de los conductores que no pudieran continuar su marcha”, explicó De Pedro.

En esas condiciones, un vehículo que trasladaba a un hombre, una mujer y un niño impactó contra la piedra. El chofer logró maniobrar para evitar un siniestro fatal, aunque una de las ruedas delanteras se destruyó y debió descender para reemplazarla.

Otro auto se detuvo para auxiliar a la familia accidentada. En él viajaba una fiscal del MPA junto a su pareja y sus dos hijas menores de edad. Aprovechando la vulnerabilidad de ambos grupos familiares, los agresores los amenazaron con armas de fuego y un cuchillo y les robaron pertenencias.

Según detalló el fiscal, los asaltantes sustrajeron dos ruedas de auto, cuatro teléfonos celulares, una caja de herramientas, cheques y dinero en efectivo, juegos de llaves, tarjetas bancarias y documentación personal, entre la que se encontraba la identificación oficial de la funcionaria judicial.

Tentativa de homicidio y robo calificado

De Pedro remarcó que los imputados eran conscientes del riesgo de provocar muertes al colocar piedras en plena calzada, más aún en condiciones climáticas adversas: llovía y había escasa visibilidad.

Finalmente, ambos reconocieron su responsabilidad como coautores de tentativa de homicidio con dolo eventual y de robo calificado (por el uso de arma de fuego cuya aptitud para disparar no pudo acreditarse, por el empleo de un arma blanca y por haber actuado en poblado y en banda).

El defensor de los condenados aceptó los términos del juicio abreviado, lo que permitió la imposición de las penas sin necesidad de un debate oral y público.

