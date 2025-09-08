Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos y Lanús se enfrentarán en cancha de Racing, desde las 21.10, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Argentinos Juniors enfrentará este lunes a Lanús , en Avellaneda, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 21.10 horas , con el arbitraje de Facundo Tello. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

El equipo del entrenador Nicolás Diez viene de perder 2-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El ´Bicho´ vive un presente irregular en este segundo semestre del año donde se encuentra en el noveno puesto con ocho puntos, fuera de la zona de playoffs.

Para este encuentro ante el ´Granate´, el director técnico de los de la Paternal mantiene una sola duda: mantener al paraguayo Juan José Cardozo en el mediocampo o darle lugar al retorno de Federico Fattori.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de perder categóricamente 3-0 con Vélez, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Con diez puntos, los del Sur del Gran Buenos Aires se encuentran en la séptima posición con 10 puntos, en puestos de playoffs y, en la Copa Sudamericana, está en cuartos de final donde enfrentará a Fluminense de Brasil

Estas son las probables formaciones de Argentinos Juniors - Lanús

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda, Buenos Aires.

Árbitro: Darío Herrera.

Horario: 21.10 TV: TyC Sports

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Juan Ramírez, Eduardo Salvio, Franco Watson, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.