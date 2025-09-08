Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos y Lanús se enfrentarán en cancha de Racing, desde las 21.10, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2025 · 07:39hs
Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos Juniors enfrentará este lunes a Lanús, en Avellaneda, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 21.10 horas, con el arbitraje de Facundo Tello. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

El equipo del entrenador Nicolás Diez viene de perder 2-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El ´Bicho´ vive un presente irregular en este segundo semestre del año donde se encuentra en el noveno puesto con ocho puntos, fuera de la zona de playoffs.

Para este encuentro ante el ´Granate´, el director técnico de los de la Paternal mantiene una sola duda: mantener al paraguayo Juan José Cardozo en el mediocampo o darle lugar al retorno de Federico Fattori.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de perder categóricamente 3-0 con Vélez, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Con diez puntos, los del Sur del Gran Buenos Aires se encuentran en la séptima posición con 10 puntos, en puestos de playoffs y, en la Copa Sudamericana, está en cuartos de final donde enfrentará a Fluminense de Brasil

Estas son las probables formaciones de Argentinos Juniors - Lanús

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda, Buenos Aires.

Árbitro: Darío Herrera.

Horario: 21.10 TV: TyC Sports

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Juan Ramírez, Eduardo Salvio, Franco Watson, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Argentinos Lanús Copa Argentina
Noticias relacionadas
chiqui tapia felicito a kicillof por el triunfo en las elecciones legislativas en buenos aires

Chiqui Tapia felicitó a Kicillof por el triunfo en las elecciones legislativas en Buenos Aires

kimberley, colon (sf), colon (sj) y alianza festejaron en el promocional

Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza festejaron en el Promocional

crar no dejo pasar la oportunidad en el torneo oficial

CRAR no dejó pasar la oportunidad en el Torneo Oficial

gan victoria de republica ante alma en el clausura femenino

Gan victoria de República ante Alma en el Clausura Femenino

Lo último

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Último Momento
Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Ovación
Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Gan victoria de República ante Alma en el Clausura Femenino

Gan victoria de República ante Alma en el Clausura Femenino

Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza festejaron en el Promocional

Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza festejaron en el Promocional

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná